Autósport

Hivatalos: Michael Schumacher fia jövőre debütál a Forma-1-ben

Mick Schumacher, a legendás hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia jövőre a Haas istálló színeiben mutatkozik be a Forma-1-ben. 2020.12.02 14:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az észak-amerikai központú csapat szerdán jelentette be, hogy "több évre" leszerződtette a Forma-2-es világbajnoki sorozat összetett pontversenyének éllovasát, aki a most hétvégén Szahírban sorra kerülő utolsó fordulóban szerezheti meg a bajnoki címet.



A Haas kedden közölte, hogy másik versenyautóját az orosz Nyikita Mazepin vezeti majd jövőre.



Mick Schumacher 2019 januárja óta a Ferrari versenyzőakadémiájának a tagja, az olasz autógyár pedig motorbeszállítóként partnere a Haasnak.



Mick édesapja, Michael hét vb-címe mellett 91 futamgyőzelmet aratott az F1-ben, ezeket a rekordokat az idén állította be, illetve döntötte meg a brit Lewis Hamilton.



Az 51 éves Michael Schumacher 2013 decemberében síbalesetben koponyasérülést szenvedett, és azóta sem szerepelt a nyilvánosság előtt. Otthonában ápolják, állapotáról a családja nem ad információt.