Bahreini Nagydíj

Égési sérülései miatt benntartották a kórházban az autójával falnak csapódó F1-es pilótát - videók a brutális balesetről

Az immár hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Bahreini Nagydíjat, amelynek rajtja után a francia Romain Grosjean (Haas) ijesztő balesetet szenvedett, de égési sérülésekkel megúszta a történteket.

this is awful, i've never seen an f1 car like this. pic.twitter.com/fyUvDXFu1D — james🐝 (@_jamesbfc) November 29, 2020

A 35 éves Hamiltonnak ez az idei 11. és pályafutása 95. futamgyőzelme.



A brit világbajnok mögött Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája ért célba másodikként, csapattársa, a thaiföldi Alexander Albon pedig harmadikként.



A futam Grosjean balesete után több mint egy órán keresztül állt, a szalagkorlátot ugyanis meg kellett javítaniuk a szakembereknek.

Still shaking watching these replays of Romain Grosjean's crash. Thank god (the Halo and @F1 @fia technology) that he is alive right now. Thank you to everyone at the track who instantly jumped into action to help. @HaasF1Team @RGrosjean #Formula1 #f1 #BahrainGP pic.twitter.com/RBVe2QdznX — Kyle (@realcommonking) November 29, 2020

A rajtot Hamilton látványosan jól kapta el, azonnal jelentősen elnyúlt a mezőnytől, miközben a második pozícióból startoló Bottas beragadt és négyen is megelőzték. Hamilton mögé Verstappen sorolt be másodikként, Pérez pedig harmadikként. Két kanyarral később a mezőny hátsó részében Grosjean a kigyorsításnál hirtelen jobbra húzta a versenyautóját, amelynek hátsó kereke eltalálta Danyiil Kvjat (Alpha Tauri) bal első abroncsát, emiatt a francia pilóta hatalmas sebességgel a közeli szalagkorlátba csapódott.



A Haas átszakította a korlátot, Grosjean fejét gyakorlatilag csak a glória néven ismert HALO-rendszer mentette meg, amely 2018 óta kötelező a Forma-1-ben. A becsapódáskor a Haas szabályosan kettétört, és a kiömlő üzemanyag azonnal lángra lobbant. Grosjean nem veszítette el az eszméletét, kiszabadította magát a lángoló autóból, és miközben a sportbírók és pályamunkások próbálták eloltani a tüzet, a francia versenyző - láthatóan sokkos állapotban - saját lábán elhagyta a baleset helyszínét.

Unbelievable scenes!!

How #8 Roman Grosjean walks away from this is beyond me, his car breaks in 2, bursts into flames & the halo wedged between the metal barrier!!

Unbelievable and upsetting to watch but thank the lord he's ok 🙌🏻🙌🏻#BarheinGP #F1 pic.twitter.com/q00ogtC7Bn — ClaireB (@ClaireB___) November 29, 2020

Grosjeant kisebb égési sérülésekkel további vizsgálatokra kórházba szállították, a futamot pedig piros zászlóval félbeszakították, a szalagkorlát megjavítása több mint egy órát vett igénybe.



A verseny a második körtől, új állórajttal folytatódhatott. A mezőny ezt a startot sem úszta meg baleset nélkül, ezúttal Lance Stroll (Racing Point) egy kanyarban befordult Kvjat elé, a két versenyautó ütközése nyomán pedig a kanadai pilóta versenygépe felborult. Emiatt a pályára hajtott a biztonsági autó, amely a nyolcadik körben engedte útjára a mezőnyt.



Az első kerékcserékre a 19-20. körben kerített sort az élmezőny, és ezeket követően nem változott a sorrend a dobogós helyeken: Hamiltont Verstappen és Pérez üldözte. A folytatásban még egyszer jártak a boxban új abroncsokért a versenyzők, a 35. és a 36. körben, de a sorrenden ez sem változtatott.

#BahrainGP

El vuelco de Stroll desde la óptica de Sebastian Vettel

pic.twitter.com/RTrdjPa223 — F1 + (@F1plus_) November 29, 2020

A hajrához közeledve Verstappen felhagyott Hamilton üldözésével és egy újabb kerékcserével inkább a plusz egy világbajnoki pontot érő leggyorsabb körért szállt harcba, ebben sikerrel is járt. Hamilton győzelmét semmi sem veszélyeztette, Pérez versenyautója viszont három körrel a leintés előtt megadta magát, így Albon fért fel a dobogó alsó fokára.



A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vasárnap esti közleménye szerint Romain Grosjeannak kórházban kell töltenie az éjszakát, mert ugyan egyik röntgenfelvétel sem mutatott ki törést, de mindkét karján égési sérülések vannak.



A vb utolsó előtti futamát a jövő hétvégén rendezik szintén Bahreinben, Szahíri Nagydíj néven.