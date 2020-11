Döbbenetes baleset a Forma-1-ben - videó

A rajt után pár kanyarral a Haast vezető francia pilóta összeakadt Danyiil Kvjat AlphaTaurijával, amitől nagy sebességgel a falba vágódott. Autója kettészakadt és kigyulladt. Grosjean csodával határos módon megúszta az esetet, időben ki tudott szállni a kocsiból. Csapata legfrissebb tájékoztatása szerint kisebb égési sérüléseket szenvedett a kezén és a bokáján. A francia pilótát kórházba szállítják elővigyázatossági okból.

This is one of the most dangerous accidents I've seen ever! #Grosjean is so lucky to have survived this accident! 🙏 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/7tqvzugn4U