F1

Portugál Nagydíj - Bottas volt az első szabadedzés legjobbja

A második legjobb kört csapattársa, a hatszoros világbajnok és a pontversenyben most is vezető brit Lewis Hamilton autózta, míg a harmadik időt Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője érte el.



Az első hatba befért még egy Ferrari a monacói Charles Leclerc jóvoltából, a másik Red Bull a thaiföldi Alexander Albonnal és a spanyol Carlos Sainz Jr. által vezetett McLaren.



Portugáliában 24 év szünet után rendeznek F1-es futamot, de Portimaóban most először. A versenyzők lehetőség szerint minél több kör megtételére törekedtek, hogy megismerkedjenek a helyi viszonyokkal, és szükség is volt erre, a bizonytalankodásukat számos pályaelhagyás jelezte.



Eredmények:



1. szabadedzés (az élcsoport):

1. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:18.410 p

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:18.749

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:19.191

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:19.309

5. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 1:19.365

6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 1:19.441







A további program:



péntek:

2. szabadedzés 16.00



szombat:

3. szabadedzés 12.00

időmérő edzés 15.00



vasárnap:

futam 14.10