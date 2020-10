F1

A Honda a jövő év végén kiszáll a Forma-1-ből

A 2021-es idény végén befejezi motorbeszállítói tevékenységét a Forma-1-ben a Honda, mert a károsanyag-kibocsátás nélkül működő erőforrások technológiai fejlesztésére akar koncentrálni a továbbiakban.



A döntést, amely szeptember végére született meg, pénteken jelentette be a japán cég. Vezérigazgatója, Hacsigo Takahiro azt mondta, nem is szándékoznak visszatérni az autósport elitkategóriájába.



"Az elhatározásunkat nem a koronavírus-járvány befolyásolta, hanem az, hogy hosszú távon a károsanyag-kibocsátás nélküli technológia kifejlesztése a célunk" - mondta a vezérigazgató, aki hozzátette, a forradalmian új műszaki megoldások kidolgozásának lehetősége olyan, amely "egy évszázadban csak egyszer fordul elő."



A Honda 2015-ben tért vissza az F1-be, és jelenleg a Red Bullnak, valamint az Alpha Taurinak szállít motorokat.



"Tudjuk, hogy mennyire nehéz volt egy ilyen döntést meghoznia a Hondának, az okot pedig értjük és tiszteletben tartjuk" - reagált a bejelentésre Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke.



A Honda októberben mutatja be első tömeggyártásra szánt, teljes mértékben elektromos autóját, a Honda e-t, és korábbi bejelentése szerint a gyár kapacitásának kétharmadát 2030-ra már csak az ilyen technológiával működő gépjárművek elkészítésére fordítja.