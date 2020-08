Meggyógyult a Forma-1 koronavírusos pilótája, újra versenyezhet

A mexikói pilótának a klub közleménye szerint a legutóbbi tesztje már negatív lett, így megkapta a szükséges engedélyeket a Nemzetközi Automobil Szövetségtől (FIA), és ott lehet a hétvégén Barcelonában sorra kerülő Spanyol Nagydíjon.



Pérez távollétében a német Nico Hülkenberg versenyzett, az első Silverstone-ban rendezett futamon motorhiba miatt nem tudott elindulni, a második versenyen, a 70. évforduló Nagydíján viszont az időmérőn előbb a harmadik helyet szerezte meg, a futamon pedig hetedik lett.

CONFIRMED: We're pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪



The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend's #SpanishGP 🙌 pic.twitter.com/adYfWW5jWU