Orvostudomány

Michael Schumachernél őssejt-beültetéssel próbálkoznak

Újabb orvosi beavatkozás előtt áll Michael Schumacher: a Forma-1 legeredményesebb versenyzőjének állapotán őssejt-beültetéssel próbálnak javítani - tudatta a grandpx.news szakportál.



A hétszeres világbajnok német ex-pilóta ügyében megszólaló francia szívsebész professzor, Philippe Menasché, aki állítólag már tavaly is kezelte Schumachert, tömören ennyit mondott: "Az a cél, hogy regeneráljuk Michael idegrendszerét."



Nicola Acciari olasz idegsebész arról is beszélt, hogy Schumacher izomsorvadásban és csontritkulásban szenved:



"Az elmúlt húsz évben a tudomány óriásit lépett előre az őssejttel való gyógyítás területén. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy továbbra is nagyon keveset tudunk az emberi agyról. Ennél fogva nem lehet tudni, hogy a mostani beavatkozás milyen eredménnyel jár."



Az 51 éves Schumacher 2013. december 29-én szenvedett síbalesetet a franciaországi Méribelben, súlyos fejsérülése miatt kétszer meg kellett operálni. Jelenleg genfi otthonában ápolják, állapotáról a család a rehabilitáció kezdete óta nem oszt meg információt a sajtóval.