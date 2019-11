F1

Brazil Nagydíj - Verstappen nyert, Gasly a második

Harmadikként az immár hatszoros világbajnok brit Lewis Hamiltont (Mercedes) intették le, ám egy ütközés miatt az ő helyezése veszélyben van, a versenybíróság vizsgálja az esetet.

Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíjat, amelyen a két Ferrari összeütközött és kiesett.



A 22 éves Verstappennek ez az idei harmadik, egyben pályafutása nyolcadik futamgyőzelme.



A második helyen Pierre Gasly, a Red Bull fiókcsapatának, a Toro Rossónak a francia pilótája ért célba, neki ez az első dobogós helyezése az F1-ben.



Harmadikként az immár hatszoros világbajnok brit Lewis Hamiltont (Mercedes) intették le, ám egy ütközés miatt az ő helyezése veszélyben van, a versenybíróság vizsgálja az esetet.



A hajrában a két Ferrari, Sebastian Vettel és Charles Leclerc összeütközött, és mindketten feladni kényszerültek a futamot.



A rajtot az élmezőny tagjai egyformán jól kapták el, de talán a harmadik kockából startoló Hamilton volt ebből a szempontból a legjobb. Miközben Verstappen megtartotta az első helyet, a brit világbajnok az első kanyarban megelőzte a második pozícióból induló Vettelt.



Az ötödik körben Verstappen, Hamilton, Vettel volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, közben a 14. rajtkockából induló Charles Leclerc (Ferrari) a nyolcadik pozícióig kapaszkodott fel.



A kerékcserék sorát Hamilton nyitotta a 21. körben, Verstappen pedig egy körrel később hajtott a boxba friss abroncsokért. A holland pilóta a brit világbajnok mögé ért vissza a pályára, de azonnal visszavette a vezető pozíciót. A 26. körben az első helyért csatázó duótól eltérő gumistratégiát alkalmazó Vettel is bent járt a boxban, közben Leclerc - még boxkiállás nélkül - már harmadik volt.



Hamilton a féltávhoz közeledve arra panaszkodott a csapatrádión, hogy nagyon nehéz tartania a tempót az előtte száguldó Verstappennel, Leclerc pedig a 30. körben kapott új gumikat az autójára, és hatodikként tért vissza a pályára.

Hamilton a 44. körben ismét a boxban járt, egy körrel később pedig Verstappen is megkapta a friss abroncsokat, és visszatért Hamilton elé a pályára.



Húsz körrel a leintés előtt változatlanul Verstappen, Hamilton, Vettel volt az első három sorrendje, míg Valtteri Bottas (Mercedes) motorhiba miatt kényszerült félre állni. A finn pilóta olyan helyen "parkolta le" a versenyautót, ahonnan ki kellett emelni, ezért a versenybíróság a mentés idejére a pályára küldte a biztonsági autót. Ebben az időszakban Hamilton kivételével szinten mindenki újabb kerékcserét hajtott végre, így a Safety Car mögött Hamilton, Verstappen, Vettel, Alexander Albon (Red Bull), Leclerc volt az első öt pozíciót elfoglalók sorrendje.



A biztonsági autó 12 körrel a verseny vége előtt engedte útjára a mezőnyt, és bár Hamilton mindent megpróbált, hogy megtartsa az első helyet, Verstappen azonnal megelőzte, közben Albon feljött harmadiknak, miután elment Vettel mellett.



Vettelt valamivel később csapattársa, Leclerc támadta meg, és meg is előzte, a négyszeres vb-győztes német azonban rögtön vissza akarta venni a pozícióját. A következő egyenesben Vettel előzési pozícióba került, de annyira közel ment a mellette száguldó csapattársának autójához, hogy a két Ferrari egy pillanatra összeért, és mindkettő defektet kapott. Vettel és Leclerc egyformán a verseny befejezésére kényszerült, a pályára kerülő gumitörmelék eltakarítása miatt pedig ismét a biztonsági autó vált "főszereplővé".



Hamilton a boxba hajtott friss gumikért, így az újraindításnál Verstappen, Albon, Gasly, Hamilton volt az első négy sorrendje. A Safety Car két körrel a leintés előtt engedte el a mezőnyt, Hamilton azonnal elment Gasly mellett, majd Albont kezdte támadni, de az egyik kanyarban nekiütközött riválisa autójának, meg is forgatta a Red Bullt, ezt az esetet pedig a versenybíróság még vizsgálja.



A világbajnokság idei szezonja két hét múlva, az Abu-Dzabi Nagydíjjal zárul az Egyesült Arab Emírségekben.