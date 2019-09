Forma-1

Orosz Nagydíj - Hamilton nyert és növelte előnyét az összetettben

Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Orosz Nagydíjat, ezzel növelte az előnyét az összetettben. 2019.09.29 14:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 34 éves Hamilton Oroszországban negyedszer diadalmaskodott, és ez az idei kilencedik, egyben pályafutása 82. futamgyőzelme, amelynek eredményeként már 73 ponttal vezet csapattársa, a Szocsiban most másodikként célba érő finn Valtteri Bottasszal szemben.



Az Orosz Nagydíjon Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája végzett harmadikként.



A rajtnál a pole pozícióból startoló Leclerc tökéletes ütemben lőtt ki, ezzel szélárnyékot biztosított a harmadik helyről induló csapattársának, Sebastian Vettelnek, aki megelőzte Hamiltont és Leclercet is, és elsőként fordult el az első kanyarban.



A verseny csaknem feléig megmaradt a Vettel, Leclerc, Hamilton sorrend a dobogós helyeken száguldóknál, a Ferrari monacói pilótája ugyanakkor a csapatrádión az előzetesen megbeszélt stratégiával kapcsolatban kérdőre vonta versenymérnökét, és arról érdeklődött, Vettel mikor fogja maga elé engedni. Erre aztán valamivel később sor került, Leclerc ugyanis a 22., Vettel pedig a 26. körben hajtott a boxba kerékcserére, ezzel a monacói állt az élre.



A négyszeres világbajnok németnek azonban a boxutcából kihajtva azonnal meghibásodott a Ferrarija, ezért fel kellett adnia a versenyt, a kiállása miatt elrendelt virtuális biztonsági autós szakasz ideje alatt pedig a két Mercedes-pilóta, Hamilton és az addig negyedik Bottas is megkapta a friss abroncsokat.



Ezzel Hamilton állt az élre, őt Bottas követte másodikként, míg Leclercet a harmadik helyről egy újabb biztonsági autós szakasz közben kihívta a boxba a csapata, és a jobb tapadást biztosító, ám gyorsabban elhasználódó gumikkal szerelte fel a monacói versenyző autóját.



Az utolsó 20 körre egyetlen kérdés maradt, mégpedig az, hogy sikerül-e Leclercnek megküzdenie a két Mercedes-pilótával a futamgyőzelemért, és bár egy-két támadásra maradt ereje Bottas ellen, előzni nem tudott.



A vb két hét múlva folytatódik Japánban.