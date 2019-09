F1

Leclerc kilenc év után vitte sikerre a Ferrarit Monzában

Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat, ezzel 2010 után először diadalmaskodott a maranellói istálló autója Monzában. 2019.09.08 19:04 MTI

Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat, ezzel 2010 után először diadalmaskodott a maranellói istálló autója Monzában.



A 21 éves versenyzőnek ez pályafutása második futamgyőzelme, múlt vasárnap a Belga Nagydíjon ünnepelte karrierje első sikerét. Monzában legutóbb kilenc évvel ezelőtt, a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonsóval a volánnál aratott sikert a Ferrari.



Leclerc mögött vasárnap a finn Valtteri Bottas (Mercedes) végzett a második, a címvédő és ötszörös világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) pedig a harmadik helyen.



A rajtot a másodikként induló Hamilton kapta el a legjobban, de nem tudott a pole pozícióból startoló Leclerc elé kerülni az első kanyarban. Egy kör után Leclerc, Hamilton, Bottas volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, közben Sebastian Vettel előbb elveszítette, majd visszavette a negyedik pozíciót Nico Hülkenbergtől (Renault).



A négyszeres vb-győztes német néhány körrel később vezetői hibát követett el, megpördült, majd egészen amatőr módon, a nagy sebességgel érkező Lance Stroll (Racing Point) elé hajtott vissza a pályára. A két versenyautó összeért, Vettel Ferrariján megsérült az első vezetőszárny, amelyet ki kellett cserélni, míg Strollnak ugyan nem kellett a boxba hajtania, de számos pozíciót veszített az ütközés miatt. Percekkel később Vettel és Stroll is büntetést kapott: a német pilótának tíz másodpercet kellett eltöltenie álló helyzetben a boxban, a kanadai versenyzőt pedig boxutca-áthajtásos büntetéssel sújtották, mert úgy látták, hogy a Vettellel történt ütközés után ő sem biztonságosan hajtott vissza az aszfaltra.



A 19. körben Hamilton a második helyről a boxba hajtott kerékcserére, egy körrel később az élen álló Leclerc is így tett, és kevesebb mint egy másodpercnyi előnnyel tért vissza Hamilton elé a pályára. Két körrel később a brit címvédő megtámadta a monacóit, aki azonban nagyon határozottan, kissé agresszívan kivédte az előzési próbálkozást. Leclerc-t ezért figyelmeztette a versenybíróság, jelezve ezzel, hogy több ilyen manővert már nem hajthat végre büntetlenül. A 27. körben Bottas is megkapta autójára a friss abroncsokat, és harmadiknak tért vissza a mezőnybe.



A folytatásban Hamilton tovább szorongatta Leclerc-t, kettejük között a különbség 6-8 tizedmásodperc között ingázott, és a Mercedes brit pilótája arra panaszkodott a csapatrádión, hogy a monacói rivális "szupergyors az egyenesekben."



A hajrá kezdetére Bottas utolérte az élen viaskodó duót, és Hamilton hibáját kihasználva a 42. kör elején feljött másodiknak, ezzel lehetősége nyílt arra, hogy a győzelemért támadja Leclerc-t. Ezt a finn pilóta meg is próbálta, de nem járt sikerrel, Leclerc pedig a diadallal az összetettben megelőzte csapattársát, Vettelt, aki most 13. lett Monzában.



A vb két hét múlva folytatódik Szingapúrban.