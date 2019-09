Autósport

Borzalmas baleset a Forma-2-ben, meghalt egy fiatal versenyző

Borzalmas tömegbaleset vetett véget idő előtt a Forma-2-es mezőny spái első futamának. A versenyt törölte az FIA. 2019.09.01 11:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Alighogy véget ért a Forma–1-es Belga Nagydíj időmérő edzése, a spái versenypályát birtokba vették a fiatalok. A Forma–2-es bajnokság főversenye azonban egyetlen kör után véget is ért. Az okot egy ijesztő baleset jelentette a nagy tempójú Eau Rouge-Radillon-kanyaroknál, abban több versenyző is érintett volt -írja az m4sport.hu.



A láncreakciót az Alfa Romeo juniorcsapatát erősítő Juan Manuel Correa kicsúszása indította be. A Sauber Junior Team versenyzője a Radillon-kanyarból vágódott ki nagy tempóval a pályáról a második kör elején, s a falnak ütközött. Ezt követően a mögötte érkezők is ütköztek, a pályát beborították a törmelékek és alkatrészek. Correa autója a feje tetején, a glória által megtámasztva landolt. A legjobban a Renault által pártfogolt Anthoine Hubert autója sérült meg, melynek a hátsó része váltóstul ki is szakadt a helyéről, valamint több darabban pihent meg.



A GP3-bajnok Anthoine Hubert életét vesztette a bukásban - közölte szombat este hét óra körül az FIA (Nemzetközi Autós Szövetség). A tehetséges versenyző a pálya kórházában halt meg, fél hét után öt perccel. Hubert 22 éves volt, tavaly megnyerte a GP3-as bajnokságot, a Renault F1-istálló növendékeként indult a Forma-1 alatti első kategóriában.



Az eset másik fő részese, Juan-Manuel Correa állapota stabil, kórházban ápolják.