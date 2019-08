F1

Belga Nagydíj - A két Ferrari rajtol az első sorból

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az első helyről. 2019.08.31 17:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Leclerc pályafutása, egyben idei harmadik edzéselsőségét érte el Spa-Francorchamps-ban.



Mellőle csapattársa, a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel indulhat. A pénteki első és második, illetve a szombati harmadik szabadedzésen is ők ketten álltak az első és a második helyen, a Ferrarik tehát továbbra is kézben tartják a Belga Nagydíjat.



A harmadik helyen az ötszörös világbajnok, címvédő és az összetettben jelenleg is az élen álló brit Lewis Hamilton végzett, a negyedik pedig a csapattársa, a finn Valtteri Bottas lett.



Hamilton autója egy kicsúszás miatt némileg megrongálódott a harmadik szabadedzésen, és a szerelők nem végeztek a javításával az időmérő kezdetéig, ám a körülmények nekik kedveztek. A lengyel Robert Kubica autójában kigyulladt a Mercedes-motor, ezért megszakították az időmérő első fázisát, és az újraindításnál már a címvédő is ott volt a mezőnyben.



A 44 körös Belga Nagydíj vasárnap 15.10-kor kezdődik.



A teljes rajtsorrend:



1. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Sebastian Vettel (német, Ferrari)



2. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Valtteri Bottas (finn, Mercedes)



3. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault)



4. sor:

Nico Hülkenberg (német, Renault)

Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo)



5. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Racing Point)

Kevin Magnussen (dán, Haas)



6. sor:

Romain Grosjean (francia, Haas)

Lando Norris (brit, McLaren)



7. sor:

Lance Stroll (kanadai, Racing Point)

Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull)



8. sor:

Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo)

Pierre Gasly (francia, Toro Rosso)



9. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren)

Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso)



10. sor:

George Russell (brit, Williams)

Robert Kubica (lengyel, Williams)