Magyar Nagydíj

Megszólalt egy büfés: ezért volt minden olyan drága a Hungaroringen

Mint arról a ma.hu is beszámolt, nem volt olcsó az étel és az ital az idei Forma-1-es Magyar Nagydíjon sem. Aki kilátogatott a Hungaroringre, annak egy szelet pizza 2000, a palacsinta pedig 1500-2000 forintjába került.



Egy vállalkozó most a Pénzcentrumnak fakadt ki, és elmondta, nem jókedvükből emelték meg az árakat, hanem azért, mert másként nem tudják kitermelni a drága helypénzt.



A büfés a lapnak azt mondta, szerinte mindenki bele van kényszerülve a túlárazásba a Ringen, mert különben nem tudják fenntartani magukat.



"Nekem ki kell fizetni a helypénzt, amitől meg mi dobunk minden évben egy hátast. A titoktartási záradék miatt nem mondhatok pontos összeget, de hétjegyű számról van szó egyetlen egységre... Emellett ki kell fizetnem az embereimet is, és persze az alapanyag, meg a többi sincs ingyen" – mondta.



A lap információi szerint a nagyobb büféknek 10 millió forint körüli összeget kell kifizetnie, de egy kisebb egységtől is milliós helypénzt szednek a magyar F1-es hétvégére.



"Ugyanaz a helyzet, mint a pesti karácsonyi vásárokon, csak itt nem egy hónap van arra, hogy kitermeljük a költségeket, hanem csak 3 nap" – mondta a büfés, aki szerint viszont összességében megéri a dolog, mert idén is 100 ezer fölött volt a nézőszám a Ringen. Elismerte azt is, hogy az árak inkább a külföldiek és a módosabb magyarok pénztárcájára vannak szabva, de szerinte "aki ki tudja fizetni az ilyen-olyan tribünbérletet, az nem nézi, mennyibe van egy szendvics vagy egy sör".