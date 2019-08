Forma-1

Magyar Nagydíj - További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen

További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen - mondta vasárnap Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén.



A politikus a verseny előtt találkozott Chase Careyvel, a Forma-1 első emberével, akivel a pálya fejlesztéséről is tárgyalt. Palkovics emlékeztetett, hogy a Hungaroring 1986-ban épült az akkori szabványoknak megfelelően, de a jelenlegi menedzsment minden évben hozzátesz valamint a körülmények javításához.



"Ütemezett fejlesztési tervre van szükség, amely arról is szól, hogyan tudjuk a versenypályát és környezetét lényegesebben attraktívabbá tenni. Ebben a pillanatban úgy látom, ezzel nincs probléma. Ahol több mint százezer látogató megjelenik, az bizonyára egy jól szervezett verseny" - nyilatkozta.



A miniszter úgy fogalmazott, az a tapasztalat és tudás, amivel a mogyoródi versenyt szervezik, többet nyom a latba, mint azok az esetleges hiányosságok, amelyek egy régebbi pálya esetén adottak.



"Idén is voltak változások, de szeretnénk még nagyobbakat" - mondta Palkovics László, aki szerint a közeljövőben további lelátórészek válhatnak fedetté.



Hangsúlyozta, vannak a pályának olyan fejlesztési igényei, amelyek a technológiával kapcsolatosak. Példaként említette, hogy az 5G-s mobilszolgáltatáshoz szükséges frekvenciasávok értékesítésére vonatkozó pályázat eredményeit októberig kihirdetik, ez pedig kiváló lehetőség arra, hogy élvezhetőbbé tegyék a Forma-1-et is.



"Mindez lehetőséget biztosít, hogy olyan kamerákat telepítsünk, amelyekre rá lehet kapcsolódni, és a pályán valós időben mindenki a saját készülékén nézhesse az eseményeket" - magyarázta.



A politikus hozzátette, a főépülettel kapcsolatban több megvalósíthatósági tanulmány is van, mert már nem felel meg a mai kor követelményeinek.



"Az átépítése szerintem nem jó opció, de nem szeretnék ennyire előreszaladni, ezt majd a szakemberek eldöntik" - szögezte le, majd hozzátette, minden adott ahhoz, hogy a kormány október végén egy átgondolt stratégiát tudjon elfogadni, ezt készítik elő jelenleg is.



Palkovics László közölte, még nem tárgyaltak Chase Careyvel a Magyar Nagydíj szerződéséről, hiszen az 2026-ig szól, de a magyar kormány és az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media részéről is megvan az elhatározás a későbbi hosszabbításról. Hangsúlyozta, a szakág amerikai vezetése olyan célokat tűzött ki, hogy a Forma-1-et a fenntarthatóság segítségével közelebb vigyék az emberekhez, és ebben a magyar fél maximálisan partner.