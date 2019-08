F1

Magyar Nagydíj - Magyarország csatlakozott az ENSZ közlekedésbiztonsági programjához

Magyarország csatlakozott az ENSZ által létrehozott közlekedésbiztonsági programhoz - jelentette be csütörtökön a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.



A miniszter kiemelte, a csatlakozással Magyarország azt vállalta, miszerint a közlekedésbiztonság területén olyan akciókat hajt végre, amelyekkel elérhetővé válik az a cél, hogy 2050-re Európában egyáltalán ne történjen halálos kimenetelű közlekedési baleset.



"A programban való részvételünk három elemre osztható, egyrészt a rendőri eszközök alkalmazására, másrészt a technológiai fejlesztésre, harmadrészt pedig az oktatásra, képzésre, tudásátadásra" - mondta Palkovics László. Hozzátette, negyedik elemként a közlekedésben még kezdetlegesebb szinten álló - például afrikai - országoknak szintén oktatással kíván segíteni Magyarország.



A miniszter emlékeztetett arra, hogy a világon évente még mindig 1,3 millió ember veszíti az életét közlekedési balesetben, ennek jelentős része Európára korlátozódik, és a fiatalabb, kevesebb rutinnal rendelkező autóvezetőket érinti.



Magyarország a program finanszírozásában 30 ezer dollárral vesz részt, és a miniszter kiemelte, hogy az elmúlt 20 évben Magyarországon jelentősen sikerült csökkenteni a közlekedési balesetekben elhunytak számát, ráadásul az idei év első felében a valaha volt legkevesebb, 220 halálos áldozatot követelő szerencsétlenség történt.



A magyar csatlakozásról Palkovics László tájékoztatása szerint először Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökével állapodtak meg a francia sportvezető legutóbbi magyarországi látogatása alkalmával, a globális programot az ENSZ és a FIA közösen irányítja.



Todt videoüzenetben köszönte meg Magyarország támogatását, míg a Forma-1-es versenyzők közül többen is szintén rövid videofelvételen gratuláltak a csatlakozáshoz.



Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, a vállalat az elmúlt kilenc évben mindent megtett azért, hogy a mogyoródi pálya ne csak a Forma-1-es rendezés miatt legyen híres, hanem a társadalmi szerepvállalásáról is.



"A nyílt napjainkon tavaly 528 autós és 842 motoros vett részt, ők így biztonságosan, szervezett keretek között tudták feszegetni a maguk és járműveik határait, míg a vezetéstechnikai tanpályánk immár 21 éve működik" - emelte ki Gyulay Zsolt.



A sajtótájékoztatón mutatták be a hétvégi 34. Magyar Nagydíj trófeáit is. Az egyenként nagyjából három hónap alatt elkészült, 19. századi stílusú vázákra a Hungaroring pályarajza, egy távolkeleti minta, valamint platina díszítés került.