Forma-1

Magyar Nagydíj - Michelisz szerint a Ferrari esélyes lehet a győzelemre

Michelisz Norbert, a túraautó-világkupában (WTCR) szereplő Hyundai pilótája szerint a Ferrari és az olasz istálló négyszeres világbajnok német versenyzője, Sebastian Vettel esélyes lehet a győzelemre a vasárnapi Forma-1-es Magyar Nagydíjon. 2019.08.01 11:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A 34 éves magyar versenyző az M4 Sport csütörtök reggeli műsorában azt mondta, ha Vettelnek sikerül hoznia azt a formát, amelyet a Hungaroringen mutatni szokott, akkor az időmérő edzésen futhat egy olyan kört, amellyel az első sorból rajtolhat majd vasárnap.



"Úgy érzem, hogy a mogyoródi pálya a Ferrari helyszíne lesz, és ha Vettelnek sikerül jó pozícióból startolnia, könnyen odaérhet a dobogóra, de akár meg is nyerheti a Magyar Nagydíjat" - mondta Michelisz, hozzátéve, hogy az olasz istálló a versenyautója fejlesztése során az utóbbi hetekben utolérte az addig technikai fölényben lévő Mercedest.



"Volt néhány futam, melyeken Vettelnek akadtak kívülről nézve is furcsának nevezhető hibái, de most jó helyzetben van, mert az autója elég jó ahhoz, hogy meg tudja szorongatni a két Mercedest" - jelentette ki Michelisz.



A magyar versenyző kiemelte, nagy kérdés, hogy a világbajnoki címvédő Mercedes istálló melyik futamtól kezdve alkalmazza majd a csapatutasítást annak érdekében, hogy az ötszörös vb-győztes és az összetettben most is vezető brit Lewis Hamilton a lehető legtöbb pontot szerezze a hétvégéken.



"Láttunk már olyat többször, hogy az idény felénél volt egy kialakult erősorrend, ami aztán a nyári szünet után megfordult. Legutóbb tavaly, amikor a Ferrari és Vettel féltávnál még vezetett az összetettben, azután viszont Hamilton és a Mercedes viszonylag simán beelőzte őket" - mondta Michelisz. Hozzátette, a stuttgarti istállónak és a címvédő Hamiltonnak, most pontszámban nagyobb az előnye, mint tavaly Vettelnek volt, ezért a Ferrarinak, valamint az elmúlt három futamból kétszer első Max Verstappennek (Red Bull) az lehet a legfőbb célja, hogy minél előbb a lehető legközelebb kerüljön a vb-pontversenyben Hamiltonhoz.



Michelisz kiemelte, hogy az időmérő edzésnek és a rajtsorrendnek nagy jelentősége van a Hungaroringen, de a második, vagy a harmadik sorból induló pilótáknak sem kell lemondaniuk a dobogós helyezés vagy akár a futamgyőzelem esélyéről.



A 34. Magyar Nagydíj vasárnap 15.10 órakor rajtol.