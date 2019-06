Forma-1

Osztrák Nagydíj - Leclerc volt a leggyorsabb a második szabadedzésen

A monacói versenyző mögött a Mercedes finn pilótája, Valtteri Bottas végzett másodikként, míg a harmadik helyre a Red Bull francia versenyzője, Pierre Gasly futott be.



A gyakorlást kétszer is félbeszakították: előbb a Red Bull-os holland Max Verstappen, majd Bottas törte össze az autóját a nagy szélben. Egy alkalommal a Ferrari négyszeres világbajnoka, Sebastian Vettel is csúnyán elfékezte magát, emiatt legalább negyedórát a boxban vesztegelt.



Az összetettben vezető, címvédő és ötszörös világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) negyedik lett, Vettel a nyolcadik helyen végzett.



Eredmények, 2. szabadedzés (az élcsoport):

1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:05.086 perc

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:05.417

3. Pierre Gasly (francia, Red Bull) 1:05.487

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:05.529

5. Carlos Sainz (spanyol, McLaren) 1:05.545

6. Romain Grosjean (francia, Haas) 1:05.701



korábban:

1. szabadedzés:

1. Hamilton 1:04.838 perc

2. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:04.982

3. Bottas 1:04.999

4. Leclerc 1:05.141

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:05.260

6. Gasly 1:05.378



A további program:

szombat:

3. szabadedzés 12.00

időmérő edzés 15.00

vasárnap:

futam 15.10