Majdnem tragédiába torkollt a Monacói Nagydíj - videó

Tragédiától menekült meg vasárnap a Monacói Nagydíj: Sergio Perez, a Racing Point-Mercedes pilótája majdnem elgázolt két pályabírót. Az alkalmazottak a Charles Leclerc defektje utáni körökben, a biztonsági autós periódus alatt dolgozhattak a pályán, amikor a versenyző épp kijött a depóból.



Az egyik bíró megállt a pályán, a másik viszont átszaladt Perez előtt, majd a szalagkorlátnak simult. A pilóta elképesztően jól kezelte a helyzetet, ha bármelyik oldalra elrántja a kormányt, akkor elgázol egy embert. Egyiküknek ráadásul semmilyen menekülési lehetősége nem volt a szalagkorlát miatt.



A Forma-1-ben történt már nagyon hasonló baleset, 1977-ben, Dél-Afrikában. Tom Pryce úgy halt meg, hogy elütött egy pályán átszaladó tűzoltót, akinek poroltós palackja eltalálta a sisakját. Mindketten a helyszínen életüket vesztették.

Fast reactions by @SChecoPerez who got on the brakes to avoid two marshals on the track at turn one:https://t.co/kGViEZZhsz #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/gfC6r1E5Rl