Oláh Gyárfás: büszkeség és megtiszteltetés lenne a Forma-E budapesti futama

Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke szerint büszkeség és megtiszteltetés lenne, ha Magyarország is rendezhetne futamot az elektromos formaautós versenysorozatban. 2019.05.17 05:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Oláh Gyárfás a közelmúltban ebben a témában egyeztetett többek között Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökével.



A sportvezető az M1 aktuális csatornán szerdán emlékeztetett: a magyar közönség május elsején a hagyományos Nagy Futam elnevezésű budapesti autósport-bemutató keretében láthatott először Forma-E versenyautót élőben száguldani.



"A Nagy Futam a magyar autósport ünnepe minden évben május elsején, amikor adott a lehetőség a nézőknek és rajongóknak, hogy nagyon közel kerüljenek a versenyzőkhöz és a versenyautókhoz" - mondta Oláh, aki hozzátette, a Forma-E versenyautói közel 300 km/órás sebességre képesek. "Az elektromos autóknál hiányzik ugyan a megszokott hang és illat, de a fiatal generáció már érti ezt a fajta versenyzést"



A Forma-E sorozat 2014-ben indult, s mivel a versenyautók elektromos meghajtásúak, zajártalmuk nagyon alacsony, így nem épített versenypályákon, hanem belvárosi - Magyarország esetében budapesti -, utcai pályákon rendezik a futamokat. Hangsúlyozta, az elektromos energiával hajtott versenyautó egyben technikai előremutatás is a jövő számára.



"Nagyon szeretnénk Magyarországra hozni azt a sorozatot, amelynek futamait öt kontinensen rendezik és közvetítik. Nagy büszkeség és megtiszteltetés lenne, ha csatlakozhatnánk" - mondta.



A sportvezető a jelenlegi helyszínek közül kiemelte Monacót, New Yorkot, Mexikóvárost és Párizst, valamint megemlítette, hogy Forma-1-t megjárt, tapasztalt pilótákat is találni az elektromos formaautókban.