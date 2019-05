F1

Zajlanak az egyeztetések a budapesti Forma-E futamról

Többek között Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökével is tárgyal Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke az elektromos formaautós versenysorozat, a Forma-E magyarországi futamának lehetséges megrendezéséről.



Az MNASZ első embere szerdán azt mondta az MTI-nek, hogy az eddigi egyeztetésekből még korai lenne végső következtetéseket levonni, de tény: "évek óta dolgozunk azon, hogy Magyarországra hozzuk a sorozatot."



"Jelenleg a Dél-afrikai Köztársaságban, Sun Cityben vagyunk a FIA éves sportkonferenciáján, s kezdeményeztem, hogy itt a következő napokban Jean Todttal egyeztessünk a Forma-E versenynaptárjába kerülés feltételeiről" - nyilatkozta Oláh Gyárfás, és hozzátette, több lehetséges helyszín is felvetődött már, valamint a verseny promóterének kiléte is kérdéses még.



Az MNASZ elnöke azt mondta, kedden tárgyalt az utóbbi évtizedek újonnan épített Forma-1-es pályái közül többet is megtervező Hermann Tilkével, aki szívesen részt venne a nyomvonal kialakításában.



"Számomra fontos szempont, hogy be tudjuk mutatni csodálatos fővárosunkat a televíziós közvetítés során. A Forma-E ráadásul a közeljövőben világbajnoksággá alakulhat, ezért különösen pozitívak az érzéseim, mert így ezzel a sorozattal is csatlakozni tudnánk a magyar kormány törekvéséhez, amely szerint Magyarország szívesen ad otthont világ- és Európa-bajnokságoknak" - jelentette ki Oláh Gyárfás.



A magyar közönség szerdán, a Nagy Futam elnevezésű budapesti autósport-bemutató keretében láthatott először Forma-E versenyautót élőben száguldani.



A Forma-E sorozat 2014-ben indult, s mivel a versenyautók elektromos meghajtásúak, zajártalmuk nagyon alacsony, így belvárosi, utcai pályákon rendezik a futamokat.