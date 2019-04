Azerbajdzsáni Nagydíj - Káoszba fulladt az első szabadedzés

Félbe kellett szakítani, majd teljes egészében törölték a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj pénteki első szabadedzését, miután a gyakorlás közben kiderült, hogy a bakui városi pályán nincsenek megfelelően rögzítve a csatornafedelek, amelyek így könnyen károkat okozhatnak a versenyautók padlólemezében.



A hétvége első szabadedzésének elején George Russell, a Williams brit újonca ráhajtott az egyik csatornafedélre, amely a versenyautó által keltett turbulens levegőben felemelkedett a helyéről és nekicsapódott a Williams aljának.



Ezt követően félbeszakították a gyakorlást, de a versenybíróság percekkel később úgy döntött, inkább nem is indítja újra az edzést. A pályamunkások a hat kilométeres bakui aszfaltcsíkot átvizsgálják, ellenőrzik az összes csatornafedelet, és gondoskodnak azok megfelelő rögzítéséről, hogy a 15 órára tervezett második szabadedzést már meg tudják rendezni.



A további program:

2. szabadedzés 15.00

szombat:

3. szabadedzés 12.00

időmérő edzés 15.00

vasárnap:

futam 14.10

George Russell's car gets damaged after going over a drain cover at #AzerbaijanGP FP1 #F1 pic.twitter.com/xOfwLZtqGU

RED FLAG: The session is halted after George Russell encounters trouble with a drain cover and is forced to a standstill



Track repairs underway in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/eHmy7GkSln