Francia Nagydíj - Hamilton győzött és újra vezet az összetettben

Ezzel visszavette a vezetést a vb-pontversenyben a szintén négyszeres vb-győztes, most ötödikként célba érő Sebastian Vetteltől, a Ferrari német versenyzőjétől.



A 33 éves Hamilton karrierje során először győzött Franciaországban, ez volt az idei harmadik, s pályafutása 65. futamgyőzelme, előnye Vettellel szemben most 14 pont.



Az F1-es versenynaptárba 10 év szünet után visszatérő francia versenyt Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája zárta a második helyen, míg a dobogó alsó fokára Kimi Räikkönen, a Ferrari finn versenyzője állhatott fel.



A harmadik helyről startoló Vettel kapta el a legjobban a rajtot, de az első kanyar előtt "beszorult" Hamilton mögé, valamint a mellette száguldó Valtteri Bottas (Mercedes) mellé. Vettelnek így nem volt esélye átvenni a vezetést, az első féktávot pedig egy kissé elmérte, ezért nekiütközött Bottas versenyautója bal hátsó kerekének. Vettel autójának első vezetőszárnya eltört, Bottas pedig bal hátsó defektet kapott, miközben a középmezőnyben a hazai közönség előtt szereplő Pierre Gasly (Toro Rosso) a második kanyarban összeütközött honfitársával, Esteban Oconnal (Force India).

