F1

Francia Nagydíj - Bottas volt a leggyorsabb a harmadik szabadedzésen

Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Francia Nagydíj szombati szabadedzésén, amelyet váratlan esőzés zavart meg. 2018.06.23 23:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Többen is a tervezettnél kevesebb kört tudtak teljesíteni, öt versenyzőnek pedig egyáltalán nem volt mért ideje.



A finn mögött a spanyol Carlos Sainz Jr. (Renault) lett a második, míg a harmadik legjobb időt a monacói Charles Leclerc (Sauber) autózta. Bottas brit csapattársa, a világbajnoki címvédő és mindkét pénteki gyakorlást megnyerő Lewis Hamilton ezúttal csak a 12. eredményt produkálta, s a vb pontversenyében vezető német Sebastian Vettelnek (Ferrari) is be kellett érnie az ötödik pozícióval.



Eredmények (a formula1.com alapján):



3. szabadedzés:

1. Valtteri Bottas (finn,Mercedes) 1:33.666 perc

2. Carlos Sainz Jr. (spanyol,Renault) 1:34.953

3. Charles Leclerc (monacói, Sauber) 1:35.012

4. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 1:36.365

5. Sebastian Vettel (német,Ferrari) 1:36.756

6. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 1:37.547



pénteken:



2. szabadedzés:

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:32.539 perc

2. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 1:33.243

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33.271

4. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 1:33.426

5. Vettel 1:33.689

6. Romain Grosjean (francia, Haas) 1:33.699







1. szabadedzés:

1. Hamilton 1:32.231 perc

2. Bottas 1:32.371

3. Ricciardo 1:32.527

4. Räikkönen 1:33.003

5. Vettel 1:33.172 6. Grosjean 1:33.318



A további program:

időmérő edzés 16.00



vasárnap:

futam 16.10