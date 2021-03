Koronavírus-járvány

A koronavírus-fertőzés ritka szövődménye lehet a kóros és folyamatos erekció

A priapizmus a hímvessző szexuális inger nélküli kóros és folyamatos erekciója, ami rendszerint kínzó fájdalommal jár együtt.

2020 augusztusában egy ohiói 69 éves férfi kórházba került koroavírus-fertőzés miatt, ahol a vizsgálatok során kiderült nála egy ritka szövődmény - priapizmust állapítottak meg nála - írja a New York Post.



Ez a tünet azt jelenti, hogy valakinek folyamatos erekciója volt minden szexuális inger nélkül, ami rettentő fájdalommal járhat.



A túlsúlyos férfit át kellett szállítani egy daytoni kórházba, ahol azonban rosszabbul lett. Tíz napon keresztül lélegeztetőgépen volt. Miután a vírus megtámadta a tüdejét, hasra fordították őt, úgy lélegeztették. Ez a folyamat 12 órán keresztül tartott, majd visszafordították a hátára, amikor az ápolóknak feltűnt, hogy a betegnek kóros merevedése van.



Az American Journal of Emergency Medicine orvosi szaklap is beszámolt a történtekről. A cikkben az volt az orvosok egyöntetű véleménye, hogy a férfi péniszében a koronavírus-fertőzés vérrögöket okozott. Megpróbálták 3 órán át jéggel lelohasztani a duzzanatot, sikertelenül. Ezután tűvel szívták le a vért a nemi szervből, ekkor már sikerrel jártak. Azonban nem lett jó vége a történetnek, mert nem bírta tovább a beteg tüdeje, az intenzív osztályra kellett szállítani, ahol aztán meghalt.



A priapizmust a férfi nem érzékelte, mert nem volt eszméleténél, így nem is fájt neki. Egy ilyen betegséget ha nem kezelnek, maradandó károsodással járhat.



Az említett beteg volt a második koronavírus-fertőzött, akinél ezt a fajta szövődményt állapították meg. Tavaly júniusban egy 62 éves férfinál tapasztalták ugyanezt.