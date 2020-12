Koronavírus

Családi karácsony a világjárvány idején? - a WHO elmondja, hogyan

A járvány visszaszorításának terén elért törékeny eredmények ellenére a Covid-19 még mindig súlyos probléma az európai térségben, és komoly kockázata van egy harmadik hullám elindulásának 2021 első hónapjaiban, amit csak együttműködéssel lehet megelőzni. 2020.12.16 15:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A maszk viselésének fontosságára hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai irodájának szerdai közleménye, amely a maszkviselésre szólít fel a családi karácsonyi összejövetelek idejére is, továbbá a koronavírus-járvány harmadik hullámára figyelmeztet.



"Az összejöveteleket - amennyiben erre mód van - kültéren tanácsos megtartani, a résztvevőknek pedig ajánlott a maszk viselése és a kölcsönös távolságtartás. Ha beltéren gyűlnek össze, csökkentsék a résztvevők számát, és gondoskodjanak megfelelő szellőztetésről" - áll a közleményben, figyelmeztetve egyúttal a beltéri összejövetelek nagyobb egészségügyi kockázatára.



Jóllehet elismeri a maszkviselés és a távolságtartás kényelmetlenségét, a közlemény hangsúlyozza, hogy e lépések nagyon fontosak az egészségmegőrzés érdekében, különösen abban az esetben, ha több háztartás és eltérő korú emberek gyűlnek össze.



A vallási ünnepségekkel és a karácsonyi vásárokkal kapcsolatban a világszervezet szintén aggodalmát fejezte ki, és arra kérte azon országok kormányait, ahol magasak a fertőzésszámok, hogy halasszák el ezeket.



Amennyiben ez nem lehetséges - így a közlemény - ajánlatos a szertartásokat kültéren megtartani. Beltéri ünnepség esetén a szertartás idejének a lerövidítését és a résztvevők számának a korlátozását ajánlja.



A közlemény leszögezi: a járvány visszaszorításának terén elért törékeny eredmények ellenére a Covid-19 még mindig súlyos probléma az európai térségben, és komoly kockázata van egy harmadik hullám elindulásának 2021 első hónapjaiban, amit csak együttműködéssel lehet megelőzni. A WHO hangsúlyozza továbbá az egyéni felelősségvállalás fontosságát, és óva int mindenkit attól, hogy alábecsülje az egyes emberek és a kis közösségek által hozott, a pandémia alakulását érintő döntések jelentőségét.



December elején a világszervezet vészhelyzeti igazgatója eltanácsolta ez embereket a karácsonyi ölelésektől, leszögezve, hogy a testi kapcsolat mellőzése életmentő lehet a járvány idején. Michael Ryan "kellemetlennek" nevezte, hogy a szeretet megnyilvánulását ölelés formájában mellőzni kell, de mint mondta, létfontosságú, mivel "rémisztőek" a járvány adatai.