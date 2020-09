Életmód

Okosbölcsőt fejlesztettek ki a babák álomba ringatására - videó

"Okosbölcsőt" fejlesztett ki a babák álomba ringatására egy házaspár, hogy segítse a szülők éjszakai alvását. A mesterséges intelligencián alapuló fejlesztés babafigyelő, ringató, mózeskosár és bölcső is egyben.



"Nem a csecsemőkkel kapcsolatos tennivalók fárasztják ki a szülőket, hanem az alváshiány" - mondta Radhika Patil, a Cradlewise vállalat elnöke, aki férjével, Bharath Patillal közösen álmodta meg a speciális bölcsőt. A közelmúltban megjelent tanulmányt idéztek, amely szerint az újdonsült édesanyák átlagosan egy órát veszítenek az éjszakai alvásidejükből és akár hat évbe is telhet, mire visszaállnak a terhesség előtti alvásmennyiségükre.



A Patil házaspár első gyerekük születésekor alkotta meg a Cradlewise okosbölcsőt, egy szabadalmazott ringatógépezet, valamint a baba megfigyelésére szolgáló és egy okostelefonos alkalmazáshoz kapcsolódó kamera ötvözésével. "Van tehát egy babafigyelőnk, amely a gyereket nézi és észleli az ébredés korai jeleit, valamint beindítja a ringatást is" - magyarázta Radhika Patil, megjegyezve, hogy a korai észlelés a kulcs, ugyanis minél előbb észreveszik a szülők, hogy a gyerek ébredezik, annál könnyebb őt visszaaltatni.



A mesterséges intelligencia megjegyzi a baba alvási szokásait, figyeli a légzését, a mozgását, és hogy mennyi ringatásra van szüksége a visszaalváshoz. A bölcső továbbá egy zenekönyvtárral is rendelkezik.



Az okosbölcsőt egészen kétéves korig lehet használni. A pár reményei szerint a már előrendelhető termék október végén kerül a piacra 999 dollárért (302 ezer forint).