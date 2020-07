Rekord

Csaknem 4 millió forintért kelt el egyetlen fürt szőlő Japánban

2020.07.16 MTI

Rekordáron, csaknem 4 millió forintért kelt el egy fürt vörös szőlő Japánban a szezon első árverésen.



A lédús, magas cukortartalmáról híres fajta egy fürtjéért már tavaly is rekordárat fizettek, de az idei első árverésen ez megdőlt: 1,3 millió jent (mintegy 4 millió forintot) ért meg a vevőnek a 900 grammos fürt, amelyen majdnem 30, pingponglabda méretű szőlőszem termett.



Az Isikava prefektúrában nemesített szőlő fürtjéért idén is a Hjakurakuszo cég - mely a prefektúrában három hagyományos japán fogadó, vagyis rjokan tulajdonosa - fizette a rekordárat. A vevő nevében ezúttal is egy nagykereskedő licitált a kanazavai nagybani piacon.



Szakamoto Micutaka, a cég főszakácsa azzal indokolta a hatalmas összegű vételárat, hogy bátorítani szeretnék a japán mezőgazdasági termelőket.



A címlapfotó illusztráció.