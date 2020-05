Koronavírus

Kétéves kor alatt nem ajánlják a maszkviselést japán orvosok

Az arcmaszk viselése mindennapossá vált a koronavírus-járvány alatt, de kétévesnél fiatalabb gyermeknél nem szabad használni azt - figyelmeztetett a Japán Gyermekorvosok Társasága.



A koronavírus elleni előírások az ázsiai szigetországban maszkviselésre biztatják az embereket, de az orvostársaság felhívta a szülőket, hogy ne takarják el maszkkal a kisgyermekek arcát, mivel attól nehezebb észrevenni az arc színének, kifejezésének és a légzésnek a megváltozását - adta hírül a CNN amerikai hírtelevízió honlapja.



"Lehetséges, hogy a maszk miatt nehezebben lélegeznek a gyerekek, és a hőguta kockázatát is növeli a védőeszköz" - olvasható felhívásukban.



A gyerekeknek keskenyebb a légútjuk és a maszk megnehezíti számukra a légzést, nagyobb terhet ró tüdejükre - magyarázták. Van bizonyos kockázata a fulladásnak is, különösen ha a kisgyermekek hánynak a maszk alatt - tették hozzá.



A gyerekek esetében viszonylag alacsony a koronavírus-fertőzés veszélye, ezért kétévesnél fiatalabb gyermeknél nincs szükség maszkra - írták.



Japánban hétfőn oldotta fel a koronavírus-járvány feltartóztatása érdekében hozott rendkívüli állapotot Abe Sindzó miniszterelnök.



Abe szerint két hónap alatt az ország sikeresen megfékezte a járvány terjedését. A rendelkezés nem jelenti a járvány végét, a megelőző intézkedések nagyon fontosak mindaddig, amíg elérhető lesz az oltás és a hatékony gyógyszeres kezelés - hangoztatta.



A korlátozásokat a hónap közepén már több prefektúrában feloldották, hétfőn pedig - utolsóként - Tokióban, Kanagavában, Csibában és Hokkaidón is.



Japánban 16 581 embert fertőzött meg az új típusú koronavírus, 830 halálos áldozatot követelve a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint.