Koronavírus - A gyermekek körében ritkább a végzetes betegség

A magas láz, a köhögés és a légszomj jóval ritkábban és jóval enyhébb formában jelentkezik náluk, mint a felnőtteknél. 2020.04.07 08:04 MTI

Az új típusú koronavírus fertőzésének tünetei az amerikai gyermekek körében enyhébbek, ritkább a végzetes betegség - állapította meg az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) hétfőn nyilvánosságra hozott jelentése.



A dokumentum szerint a gyermekek körében a vírusfertőzés tünete szintén a magas láz, a köhögés és a légszomj, de mindez jóval ritkábban és jóval enyhébb formában jelentkezik, mint a felnőtteknél. Ennek következtében a gyermekeket ritkábban kell kórházban ápolni.



A CDC nem fűzött magyarázatot a jelenséghez, csupán összegyűjtötte az adatokat. Mintegy 150 ezer esetet vizsgált, az amerikai laboratóriumok által február 12-étől április 2-áig regisztrált betegekről szóló információkat elemezte. Közöttük 2500 kiskorú fertőzött volt, és bár hárman meghaltak, a többségük nem lett komoly beteg.



A fertőzött gyermekek közül minden ötödiket kellett kórházba szállítani, míg a vírusos felnőttek körében ez az arány magasabb volt: minden harmadik felnőtt szorult kórházi kezelésre. A betegség inkább az idősebb gyermekeknél és a tinédzsereknél volt komoly, vagy a csecsemőknél és a nagyon picinyeknél, s gyakrabban fordult elő kisfiúknál, mint kislányoknál.



A jelentés összeállítói figyelmeztettek arra, hogy a gyermekek megbetegedéseinek adatolása még nem érdemleges elemzés, hiszen sok részlet nem áll rendelkezésre.



A CDC dokumentumát értékelve Larry Kociolek doktor, az egyik chicagói gyermekkórház fertőző betegségekkel foglalkozó szakorvosa újságíróknak úgy fogalmazott: ezek az első adatok megnyugtathatják a szülőket, hogy gyermekeik nagyobb biztonságban vannak, s ha el is kapják a kórt, könnyebben átvészelik a koronavírus-fertőzést.



Hétfőn az AP amerikai hírügynökség és a NORC közpolitikai kutatóintézet is közölt egy jelentést. Közös felmérésükben azt állapították meg, hogy a járvány következményei az életkortól és a jövedelmi viszonyoktól is függnek.