Koronavírus-járvány

Hogyan éljük túl a koronavírus járvány miatti bezártságot?

A koronavírus emberek millióit kényszerítette a négy fal közé az elmúlt hetekben. Vajon hogyan hat idegrendszerünkre ez a hirtelen bezártság? És miképp erősíthetjük meg ideg- és immunrendszerünket az elkövetkező időszakban? 2020.04.06 16:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Gondola.hu dr Kovalenko Marinához, az Alternatív Mozgásszervi és Gerincgyógyászati Klinika vezetőjéhez fordult tippekért.



Az agyunk rövid, egyértelmű eseményeket dolgoz fel a leghatékonyabban. Minél több bizonytalan faktor van a jövőben, annál több szálon kell a tudatalattinknak megoldásokat keresni, összevetni a kapott információval - hírek, rendeletek, ismerősök történetei stb. - és a múltunk tapasztalatai tükrében veszélyesnek vagy elfogadhatónak nyilvánítani – vázolta a négy fal közé kényszerült emberek egyik legnagyobb mentális kihívását dr. Kovalenko Marina.



Mint folytatta, minél több az információ, annál kevésbé működik a priorizálás folyamata, és a lényeges és lényegtelen események súlya alatt könnyen túlterhelődik az idegrendszer. Ennek nem csak a fáradtság, motiválatlanság, belső feszültség lehet a következménye, hanem az immunrendszer meggyengülése is – fűzte hozzá.



A doktornő arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen annak az igazi "védő várnak" az ereje romolhat le, amely a vírussal szembeni küzdelemben életfontosságú. Véleménye szerint a kialakult jelenlegi helyzetet egyik pillanatról a másikra megváltoztatni nem tudjuk, azonban okosan alkalmazkodni hozzá igen. "Tégy nehéz dolgokat megszokottakká, a szokásos feladatok pedig mindig könnyűek" – idézte egy bölcs mondás tanítását dr. Kovalenko Marina, rámutatva, érdemes rövid szakaszokra bontani a napokat és heteket, illetve konkrét feladatokat és célokat tűzni ki, és megdicsérni magunkat ezek elvégzéséért. Ez biztonságot, sikerélményt és szilárd talajt ad az idegrendszernek, megerősíti a magunkba vetett hitünket – szögezte le.



Mint emlékeztetett, az emberiség ennél keményebb járványokat is túlélt már korábban, az immunrendszerünk pedig arra van beprogramozva, hogy minden körülmények között védjen bennünket. Nekünk csak az a feladatunk, hogy minden erővel támogassuk ebben – húzta alá.



A Kovalenko Klinika egy több ponton is hatását kifejtő, 50 perces immunerősítő Neurolymphatikus Terápiát dolgozott ki a bezártsággal nehezen megküzdők számára.



1. Első lépésben a központi idegrendszer szabályozásának javítása a cél - hiszen az agy dönti el, honnan jön a veszély és milyen rendszereket kell mozgósítani. A Bolygó ideg és szimpatikus plexusok működésének javításával ez fokozható, a szervezet regeneráló képessége is visszaállítható.



2. Immunrendszerünk keringéssel éri el a megtámadott területet – vaszkuláris technikákkal és nyirok drainage-gal gyorsíthatjuk a válaszreakcióját.



3. Immunsejtjeink jelentős része vékonybél szövetéiben helyezkedik el. Kezelésével optimalizálható a védekezésünk mértéke, hiszen túl erős reakció is káros lehet.

Emellett felső légutak és tüdő keringését és nyálkahártya ellenállását, máj és lép szűrő, méregtelenítő kapacitását kell növelni, ami a szervezet kórokozókkal szembeni védekezésének a záloga - foglalta össze a legfontosabb teendőket dr Kovalenko Marina.