Ételfestéket isznak a tinik, hogy színeset pisiljenek az új TikTok-trend miatt

Az utóbbi időben sok megmagyarázhatatlan trendet láthattunk a tiniktől TikTokon, legyen szó a szemöldökük leborotválásáról, vagy épp a terhességi tesztben található tabletta lenyeléséről. De máris itt az új őrület: néhány felhasználó ételfestékkel próbálja elérni, hogy színes legyen a vizelete – hívta fel a figyelmet az új őrületre a Szeretlek Magyarország.



A hullámot a coltyy nevű felhasználó indította útjára, aki 10 napig kizárólag kék ételfestéket ivott.



Az első videóban elmagyarázta: „Mostantól csak és kizárólag kék ételfestéket fogok inni. Az alapján, amit a neten olvastam, az 5. nap környékén a pisim is kék színűvé válik.”



Nem meglepő módon az akció nem csak a vizelet elszíneződésével járt, hanem a fiú egész teste színessé változott, beleértve a száját, a fogait, bőrét és haját is, és saját bevallása szerint „hamarosan Hupikék törpike lesz belőle”.



Bár szerinte az ételfesték teljesen ártalmatlan, a TikTok mégis potenciálisan ártalmasnak nyilvánította a videót, ami miatt egy felugró ablak figyelmezteti a nézőket, hogy a videóban bemutatott tevékenység sérülésveszélyes lehet.



A fiú hatására egyre többen kezdenek bele az ételfesték-kihívásba, akik különböző színű festékekkel próbálkoznak a hatás elérése érdekében.



Bár az ételfesték általában ártalmatlan kis mennyiségben, több kutatás is kapcsolatot fedezett fel bizonyos ételszínezékek és a hiperaktív figyelemzavar között. Egy ausztrál kísérlet keretein belül a résztvevő szülők 75%-a tapasztalt pozitív változást a gyermeke viselkedésében, miután eliminálták az étrendjükből ezeket az ételszínezékeket.