Szakértő: a táplálkozás jelentősen befolyásolja az energiaszintet

A táplálkozás jelentősen befolyásolja az energiaszintet, ezért télen különösen fontos a tudatos, egészséges étkezés - közölte Vékony Blanka, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának egyik tanára kedden az M1 aktuális csatornán.



Mint mondta: a rohanó világban, például a határidők és a stressz miatt sokan hajlamosak kihagyni étkezéseket, pedig a legfontosabb a rendszeres, megfelelő mennyiségű étkezés. Érdemes bevásárláskor előre megtervezni akár egy heti menüt is - javasolta.



A szakértő fontosnak nevezte azt is, hogy alvás előtt két-három órával már ne együnk, és a vacsora is kevésbé megterhelő étel legyen, például teljes kiőrlésű kenyér zsírszegény felvágottal és zöldségekkel.