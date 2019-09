Orvostudomány

Ikrei születtek egy 73 éves indiai nőnek

A dél-indiai Andhra Prades államban élő Mangajamma Jarmati elmondta, hogy ő és 82 éves férje mindig is szerettek volna gyermeket, de mindeddig nem esett teherbe.

Ikerlányai születtek egy 73 éves indiai nőnek - számolt be róla a BBC News pénteken.



Az újszülöttek császármetszéssel jöttek világra csütörtökön. A nő mesterséges megtermékenyítéssel esett teherbe.



A nő orvosa, Uma Szankar arról tájékoztatta a sajtót, hogy az anya és a gyermekek is jól vannak.



"Nagyon boldogok vagyunk" - nyilatkozta néhány órával az ikrek születése után a férj, Szitarma Radzsarao. A férfi azonban pénteken agyvérzést kapott, így most kórházban kezelik.



"Semmi sem rajtunk múlik. Aminek történnie kell, az megtörténik. Minden isten kezében van" - jelentette ki az apa, miután arról faggatták, hogyan tudják majd a gyermekek gondját viselni, tekintettel idős korukra.



A házaspár hangsúlyozta, mennyire fontos volt számára, hogy gyermekük legyen. Falujukban úgy érezték, hogy megbélyegzik őket, amiért gyermektelenek. Sok alkalommal próbálkoztak, számos orvosnál jártak, de eddig nem sikerült a gyermekáldás - mesélték.



Három éve egy hetvenes éveiben járó indiai nő egy kisfiúnak adott életet.