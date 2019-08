Orvostudomány

Életveszélyes állapotban a szétválasztott bangladesi ikerpár egyik tagja

Változott a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvoscsapata által szétválasztott hároméves kislányok állapota: Rabeyánál pozitív fejleményekről számolhattak be, Rukaya viszont speciális vírusos lázzal küzd, így állapota kritikus.



Rabeya az augusztus 1-jén és 2-án végzett maratoni műtét után 5 nappal magához tért, mozgatja a végtagjait, felismeri édesanyját, figyeli a környezetét. A gyermek azóta egész mondatokban beszél, mosolyog és szájon át eszik.



Testvére, Rukaya továbbra is változatlanul altatás és légzéstámogatás alatt áll, de immáron önálló légzéssel. A többnapos mélyaltatás a felépülési folyamat szakmailag megszokott velejárója egy ilyen összetett és hosszadalmas műtét után, mint a több mint 30 órás koponya- és agyszétválasztás. Ám mivel a paraméterei és leletei problémát jeleztek az utóbbi napokban, az alapítvány orvosai tesztet végeztek nála, mely pozitív eredményt mutatott. A következő napokban valószínűleg kiderül a fertőzés kimenetele, addig sajnos életveszélyről beszélhetünk.



A fejüknél összenőtt sziámi ikrek szétválasztó műtétsorozatának koordinátora, Dr. Pataki Gergely, a végső szétválasztást vezető Dr. Csókay András, illetve aneszteziológiai teamünk vezetője, Dr. Csapody Marcell jelenleg is Dakkában van a kicsikkel.