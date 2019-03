Programajánló

Már három kategóriával jelentkezik a tavaszi Étterem Hét

Ezúttal már három kategóriában kínálnak kedvezményes áron háromfogásos menüsorokat az Országos Étterem Héten részt vevő éttermek. 2019.03.01 22:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Március 18. és 24. között az előzetesen asztalt foglalók az ország minőségi éttermeinek kínálatával ismerkedhetnek meg egységes árakon, a korábbi évekhez képest azonban már három kategóriában: a 3900 forintos top, a 4900 forintos prémium, vagy az 5900 forintos exkluzív kategóriában.



Az egyhetes programban résztvevő közép- és felsőkategóriás éttermekben olyan ismert nevek is főznek, mint Bicsár Attila, a Traktor Farmfood Restaurant séfje, Horváth Szilveszter, a győri La Maréda étterem, Takács Lajos, a Kobuta japán étterem, vagy Varga Roland, a Marriott Hotelben működő DNB Budapest séfje - közölték a szervezők.



A legkiválóbb alapanyagokból készített menüsorok változatos ízvilágot és stílust képviselnek a gasztronómiai palettán. A résztvevő több mint 130 étterem bemutatkozó ételsorai kiválóan reprezentálják nemcsak az adott hely konyhájának jellegzetességeit, de a népszerű gasztronómiai trendeket is.



A tavaszi Országos Étterem Hétre az éttermek kizárólag előzetes asztalfoglalás alapján fogadják a vendégeket, a helyek limitáltak. Időpontot és asztalt foglalni itt lehet.



Az egyhetes program szervezőinek célja, hogy felhívják a figyelmet a magyar konyha sokszínűségére, illetve hogy az egyedi áron kínált menükkel olyanokat is mozgósítsanak, akik csak ritkán vagy sosem járnak étterembe.



A DiningCity.com által szervezett program ötlete New Yorkból indult, és Belgium, Luxemburg, Ausztria, Olaszország, Kína és Szingapúr után 2011 óta Magyarországon is évente kétszer megszervezik.