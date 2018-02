Egészségügy

30 százalékkal csökkent a csecsemőhalandóság Magyarországon

hirdetés

Harminc százalékkal csökkent a csecsemőhalandóság Magyarországon 2013 óta - közölték egy koraszülött-ellátással kapcsolatos, pénteken kezdődött nemzetközi konferencia szervezői az MTI-vel. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a tanácskozást üdvözölve azt írta: a cél, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, és ha a vártnál korábban érkezik, megkapja a lehető legmagasabb szintű segítséget.



A kétnapos budapesti tanácskozás, a IV. Global Summit for Preemies szervezői a közleményben kiemelték, hogy az elmúlt évtizedben minden egészségügyi mutató közül az újszülöttek gyógyításában sikerült elérni a legnagyobb fejlődést Magyarországon. Hozzátették: hazánkban minden tízedik gyermek a 37. terhességi hét előtt, koraszülöttként jön a világra.



Kitértek arra, hogy a modern műszerek, a koraszülöttek kórházi időszakban biztosított fájdalom- és stresszmentessége, és a szülők bevonása a gyógyító csapatba garantálja a koraszülöttek sikeres gyógyítását.



Szabó Miklós, a Magyar Perinatológiai Társaság elnöke, a Melletted a Helyem Egyesület alapító tagja a konferencia megnyitóján a közlemény szerint úgy fogalmazott, a cél, hogy megvitassák a feladatokat, a célkitűzéseket, tájékozódjanak a nehézségekről, és sikeres programok példáival, valamint tapasztalatcserével segítsenek egymásnak.



A szervezők kitértek arra, Novák Katalin államtitkár üdvözlő levelében arról írt, hogy A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése elnevezésű új program keretében egy olyan utógondozási irányelv kidolgozását végzik, amely pontosan áttekinti, hogy milyen életkorban milyen szakembernek kell látnia a gyermeket, milyen gyakorisággal, milyen vizsgálatot kell elvégezni, és a gyermeknek milyen fejlesztő, terápiás ellátást kell kapnia.



Nádor Csaba neonatológus főorvos, az MH Egészségügyi Központ Perinatális Intenzív Centrumának vezetője, az egyesület elnöke kiemelte, hogy a koraszülött-ellátás filozófiája mélyrehatóan megváltozott, a szakembereknek új készségeket kell tanulniuk, és olyan új gyakorlatokat kell kidolgozniuk, amelyek gyakran ellentmondanak a hagyományos orvosi paradigmáknak.



A közlemény szerint azt hangsúlyozta, hogy az új professzionális mentalitás és szerep elterjesztéséhez, megerősítéséhez további széleskörű szakmai és társadalmi összefogásra és támogatásra van szükség.



A konferencia első felében a koraszülöttek kórházi időszak utáni speciális igényeiről hangzanak el előadások, több jelentős regionális hazai projektet mutatva be. A tanácskozás második felében a koraszülöttek és szüleik kórházi igényeiről és sikeres kórházi programokról számolnak be a külföldi és hazai előadók.



A IV. Global Summit for Preemies konferenciát, amelyen 22 ország szakemberei vesznek részt, a Melletted a Helyem Egyesület és a Magyar Perinatológiai Társaság szervezte.