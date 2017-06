Ebcsont

Hegyi mentők, több tucatnyi önkéntes és drónok keresték az elveszett kutyákat

Az angliai Cockermouthban élő John Hampson sétálni vitte a család két kutyáját, Charlie-t és Theót. A 21 éves fiú a nagy ködben hamar szem elől tévesztette a póráz nélkül mászkáló törpe schnauzereket, akiket hiába hívogatott utána, nem jöttek vissza - írja a Metro.

A srác rémülten hívta fel édesanyját, Lizt, aki szintén pánikba esett a hír hallatán. A család azonnal értesítette a rokonokat, barátokat, és együtt kezdték keresni a két kutyát. A közösségi oldalakat is bevetették.

Nem sokkal később már százhúsz ember kutatott a kutyák után, két drónnal, de még az ismeretségi körükbe tartozó hegyi mentők is beszálltak a keresgélésbe.

Liz és férje, Graham kint is aludtak a hegyoldalban, ahol a schnauzereknek nyoma veszett, de így sem tudták megtalálni őket. Végül valakinek eszébe jutott a lehető legbanálisabb megoldás: virslit kell grillezni.

A kutyák minden vasárnap sült virslit kaptak reggelire, az volt a kedvenc eledelük, így az az ötlet merült fel, hogy a gazdik kezdjenek el grillezni azon a környéken, ahol fiuk utoljára látta a két schnauzert.

Nem kellett sokat várni: Charlie és Theó hamarosan megérkezett a helyszínre. Hogy merre lehettek, és hogy sikerült túlélniük, az nem lehet tudni, de az állatorvos szerint komolyabb gond nélkül megúszták a kalandot.