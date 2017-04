Elképesztő történet

Ez lett a láncdohányos 2 éves kisfiúból

Az egész világ felháborodással nézte, amikor a mindössze kétéves szumátrai kisfiú egyik cigarettát szívta a másik után. Három év alatt sikerült leszoknia, de akkor meg borzalmasan elhízott. Azóta eltelt megint egy jó idő... 2017.04.27 21:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

2010-ben mindenki megrökönyödve nézte azokat a felvételeket, melyeken a mindössze kétéves Aldi Rizal úgy szívja egyik cigit a másik után, mint ahogy más korabeli gyerekek az édességet tömik a szájukba, a szülők pedig pironkodva ismerték be, hogy nem tudnak mit tenni ellene, a gyerek 18 hónapos korában kikövetelte a felnőttektől a cigarettát és pár hónap alatt megszállottja lett a nikotinnak, napi 40 szálat is képes volt elszívni. Szerencsére épp a nagy nyilvánosság hatására kampányt indított az indonéz kormány a gyermekek dohányzásának megállítására - Aldi ugyanis nem az egyetlen volt, csak legfeljebb a szokottnál is korábban és súlyosabban vált függővé -, és egy szervezett rehabilitációs program segítségével ötévesen már nikotinmentesnek diagnosztizálták.



Csakhogy ahogy az egyik függőségéből kigyógyult, úgy váltott át egy másikra: akkor kényszeres evővé vált, a család pedig ugyanúgy küzdött a hisztirohamaival, mint ahogy annak idején a dohány utáni sóvárgásával. A folyamatos evés újabb problémákat vetett fel. A gyermek a korának megfelelő 17-19 kilóval ellentétben meghaladta a 24 kilót, amivel orvosi szempontból erősen túlsúlyosnak számított. Akkor a szakemberek szerint a szülők épp a jószándékukkal rontották el a dolgot, annyira meg akartak neki adni mindent, hogy végül egy végletekig elkényeztetett gyermek vált belőle, így anyjának, Diane-nek nehéz dolga lesz, ha meg akarja tiltani neki a folyamatos evést - idézte az egyik tudóst a brit Daily Mirror.



A videó alatt megnézheti, hogyan néz ki most a kisfiú!

Néhány napja a Daily Mail kereste fel Rizalt. A fiú most 9 éves, egészséges életmódot folytat, és osztályelső az iskolában.