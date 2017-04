Szerelmes gondolatok

Nem vagy a szavak embere a szerelemben? Akkor ez a cikk neked szól

Ha nem bújt el benned Radnóti, vagy csak egyszerűen nem vagy a szavak embere a szerelemben, ilyenkor egy szép szerelmes vers, vagy gondolat bearanyozhatja a napotokat. Mutatunk pár tippet.

Paulo Coelho



"Amikor a lelkünk legmélyéből szeretünk valakit, hiszünk valamiben, erősebbnek érezzük magunkat a világnál, és olyan derűs nyugalom száll meg minket, amely abból a bizonyosságból fakad, hogy hitünket semmi sem győzheti le. Ez a különös erő teszi, hogy mindig biztos döntéseket hozunk a megfelelő időben, és amikor a célunkat elérjük, meglepődünk a saját képességünktől."



"Mindig van a világon egy ember, aki a párjára vár, akár a sivatag, akár egy nagyváros közepén. Amikor pedig ezek az emberek találkoznak, és tekintetük egymásra talál, minden múlt és jövő teljesen elveszíti a jelentőségét, s csak az a pillanat és a hihetetlen bizonyosság létezik, hogy ugyanaz a Kéz írt meg mindent a nap alatt. A Kéz, amely fölébreszti a Szerelmet, s amely mindenki számára, aki ebben a világban dolgozik, pihen és kincsét keresi, alkotott egy vele rokon lelket is."



Márai Sándor



"De most nem félek többé... igézetben élek. Mintha tudnám a varázsszót... De a varázsszó mindössze annyi, hogy szeretek valakit."



Honoré de Balzac



"A hirtelen támadt szerelem, amely házasságot indít, igazgyöngy, gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb művész csiszolt, kincs, amelyet a szív legmélyén kell elrejteni."



Pilinszky János



"A szerelem melege rokon a nap erejével. A nap a legnagyobb tűzforrásunk, de életadó szerepéhez hozzátartozik a tőlünk való távolsága is. Hasonlóképp a valódi szerelem: egyszerre legfőbb tűz, leghőbb izzás, de ugyanakkor a lélek soha nem szűnő, véghetetlenül gyengéd tartózkodása is."



Peter Gray



"Benned van minden: virágok, a tűznek fénye,

csillagok és énekesmadarak,

a nyár illata, nyugalom a virradat előtt.

Szeretni fogok veled táncolni, énekelni, olvasni,

tervezni, veszekedni.

Szeretni foglak civódva és fáradtan,

bátran szeretlek félelemben, boldogságban,

borzalomban és győzelemben.

Szeretni foglak minden évszakban és változásban."



Móra Ferenc



"Köszönöm, hogy te vagy.

Az órát köszönöm,

Amelyben fényül nyert e

Világtalan világ,

Köszönöm, hogy kezed

Kinyújtottad felém,

S árnyául elfogadtál sugárzó

Életednek."



Elizabeth Barrett Browning



"Úgy tűnik nekem,

hogy nem jelentett még soha férfi nőnek

annyit, amennyit te jelentesz nekem.

Csak én tudom,

mi volt életem előtte -