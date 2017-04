Média

Döbbenet! Demcsák Zsuzsa otthagyja a TV2-t

Fotó: TV2

Demcsák Zsuzsa azonnali hatállyal felmondott a TV2-nél - írja a Blikk.

"Igen, a tegnapi nappal azonnali hatállyal felmondtam a TV2-ben. Kilenc év után döntöttem így, és ennek elsősorban családi okai vannak. Az üzleti életben folytatom a pályafutásomat, amely hosszú idő után végre új kihívásokat hoz az életembe, ráadásul a családi vállalkozásban is egyre nagyobb szerepet töltök be - mondta a Mokka népszerű műsorvezetője a lapnak, hozzátéve, már régóta érlelődött benne a döntés.

"Két éve gondolkodom rajta, de ha valaki két gyereket nevel egyedül, óvatosabb, nehezebben adja fel a biztos dolgokat. Ám a családi cégnek egyre nagyobb szüksége lett rám, ezért végül felmondtam. Így végre nem kell korán kelnem, és én vihetem reggel a gyerekeimet az iskolába. Fantasztikus éveket és barátságokat köszönhetek a TV2-nek" - jelentette ki.

Demcsák felmondására a csatorna Hírigazgatóságának kommunikációs menedzsere, Fürst-Borsos Ádám is reagált. "A TV2 tudomásul vette a Mokka műsorvezetőjének felmondását. A családi okokat természetesen elfogadtuk, és a legnagyobb megértéssel viszonyulunk hozzá. Demcsák Zsuzsának köszönjük, hogy az elmúlt 9 évben kiváló munkájával, a csatorna egyik legnépszerűbb képernyőseként a csapatunkat erősítette. A televízió munkatársai nevében további sok sikert kívánunk Zsuzsának a magánéletben és a karrierjében" - mondta.