Voksán Virág Egyiptomban sütteti a dekoltázsát

A dögös DJ ezúttal a nyaralásáról jelentkezett be a Facebookon, és szokás szerint nem szégyellte, amivel az isten, vagy a jól fizetett budai plasztikai sebészek megajándékozták. 2017.04.20 10:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

DJ Flower, aka. Voksán Virág szerdán egy, a Facebookon megosztott videóban promózta soron következő, nagyváradi fellépését.

A dögös dj ezúttal Egyiptomból jelentkezett be - egy olyan merészen dekoltált fürdőruhában, amitől a jó érzésű férfiembernek még itt, az áprilisi télben is melege lesz.

Nem véletlen, hogy Virág Kairóban készített fotóit is alaposan meglájkolták a rajongók.





Virag Voksan (@viragvoksan_aka_djflower) által megosztott bejegyzés, 2017. Ápr 18., 09:04 PDT