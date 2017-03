Rágódjunk...

Autizmus DIY

2017.03.24

"Így volt ez körülbelül egy hónapja is velem is, amikor egy nagyon kedves megkeresést kaptam, hogy segítsek a segítséget eljuttatni oda, ahol szükség van rá" - írja Fias Karolina, az autizmusdiy.hu szerkesztője, aki interjút is készített a témában.

Nos, ennek a legjobb módját abban láttam, hogy a lehető legjobban megpróbálom körbejárni, miről is van szó főleg annak fényében, hogy a probléma, amire megoldást kaphatunk, minket is érint személyesen. Ez a probléma pedig a rágcsálás.



Több elfogyasztott sál, plüssláb, táskafül és pólónyak után lássuk mire is jutottunk a Zelba szilikon által kifejezetten autizmussal élőknek készített rágókákkal. Mindezt úgy, hogy ezer kérdést tettem fel a rágókával kapcsolatban és lehetőséget kaptunk arra, hogy személyesen is kipróbáljuk így árnyaltabb képet adva. Lássuk is először, hogy mit mondott a készítő!

- Honnan az ötlet, hogyan kezdődött ezek készítése, miből van? Induljunk a kályhától!

Zelba szilikon: 2014 óta foglalkozom szilikonékszerek, rágcsaláncok és egyedi fejlesztő kiegészítők forgalmazásával és gyártásával, amelyek megkönnyítik a 0-3 éves gyermekeknek a fogzási időszakot.

A nagyobbik lányom még csak pár hónapos volt, amikor szembesültünk a babafogzás nehézségeivel. Egy külföldi blogon találkoztam a szilikonékszerekkel és nagyon megtetszett. Magyarországon ekkor még nem lehetett hasonló termékeket kapni, ezért úgy döntöttem, hogy csinálok egyet magunknak. De rákaptam az ízére és egyből hármat is készítettem. Akkoriban sokat jártunk babaklubba, játszótérre, ahol a többi anyuka megirigyelte a láncunkat, mert látták, hogy milyen jól lefoglalja a lányomat. Többen arra kértek, hogy csináljak nekik is hasonlót, így hát belevágtam. Valahogy így indult.

- Honnan jött az ötlet, hogy autizmussal élőknek készíts rágókákat?

Zelba szilikon: 2016 tavaszán egy kedves anyuka megkeresett, hogy készítenék-e a kisfiának olyan rágcsaláncot, amit nem tud elrágni. Egyből válaszoltam neki, hogy persze, ezeket a láncokat még egy baba sem rágta el. Ekkor jött a csavar, hogy az ő kisfia 7 éves, autista és a folyamatos rágás segít neki a koncentrációban. Hoppá. Elbizonytalanodtam. Nem kicsit. Felelősséggel odaadni olyan terméket, ami kifejezetten babáknak készült? Mi történik, ha mégis szétszakad és lenyeli? Isten ments, nagyobb baj lesz… Ezer kérdés kavargott bennem. Tegyünk egy próbát szigorú szülői felügyelet mellett – javasoltam.

S hogy mi lett az eredmény? A visszajelzések alapján P. jobban érzi magát, használtak a szilikonékszerek. DE! 1 hónap alatt elhasználódtak a gyöngyök, lényegében megadta magát az anyag.

Sajnos a BPA-mentes szilikon nem bírt többet.

Mégis, azóta is rendszeres vásárlóink maradtak. Novemberben újabb anyuka jelentkezett, hasonló problémával.

Ekkor szöget ütött a fejembe, hogy tényleg Magyarországon senki nem foglalkozik az autisták igényeivel? Vagy azokkal a felnőttekkel, akik ilyen módon vezetik le a feszültséget? Csak Amerikából lehet beszerezni a szükséges oral eszközöket méregdrága áron?

Felkerestem hát egy gyártót, aki már több piacon lévő sensory játékot készített és rendelkezik a szükséges minőségbiztosítási engedélyekkel és tanúsítványokkal. Ő azt mondta, lehetséges olyan keménységű szilikon medál készítése, amely felnőtt fogakkal biztonsággal rágható. Ugyan ez is elhasználódik egy idő után, de jóval tovább tart, mint a kifejezetten babáknak készítettek.

Így indulunk 2017 elején, két kifejezetten autisták részére és két gyermekek részére készített termékkörrel. A jó szándék vezérel, arra szeretnék koncentrálni, hogy akik tőlem vásárolnak, mindig úgy érezzék, hogy jól döntöttek.

- Az anyag mivoltát látván felmerült bennem a kérdés, hogy kell e tartani attól, hogy bármi káros anyag kioldódik a szilikonból, hisz mégis csak a szájába pakolja a gyerek. Illetve, hogy van e valami olyan amire figyelni kell ha mondjuk tisztítani kell az eszközt.

Zelba szilikon: A medál anyaga BPA-mentes szilikon. Ez azt jelenti, hogy semmilyen módon nem oldódik ki belőle sem szín, sem károsanyag. Ehhez a gyártó nagyon szigorú minőségbiztosításnak veti alá a termékeket.

Elég őket langyos vízzel átmosni.

- Feltűnt, hogy a medálok első sorban nyakláncként viselhetőek, így felmerült a kérdés, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek ugyan szüksége lenne egy ilyen medálra, de nyaklánc formájában nem tudják maguknál tartani, illetve mennyire biztonságos ez a lánc… hisz" mégiscsak gyerekekről van szó.

Zelba szilikon: Igazából a nyaklánc forma inkább rögzítésre szolgál, mert a visszajelzésekből azt szűrtük le, hogy sokszor elvesznek a használat során a rágókák. Mivel minden nyakláncban van egy biztonsági kapocs, ezért senki sem tudja megfojtani vele magát. Természetesen lehet kérni zsinór nélkül, illetve ha máshogy szeretnék rögzíteni, akkor a cumitartónál használt krokodilkapcsainkkal is, amelyet külön is forgalmazunk. (Természetesen ezek is olyan anyagból készültek, amellyel a felhasználók nem sérthetik meg magukat!)

- Mi a helyzet az új, esetleg egyedi igények felmerülésével?

Zelba szilikon: A medálokat sajnos nincs lehetőség egyedileg személyre szabni, hiszen ezek késztermékek, de szívesen veszünk minden ötletet, hogy mi az, amivel jobbá tehetnénk a termékeket. Jelenleg még három új, teljesen egyedi medál készítése van folyamatban.

Na de lássuk mit mond a személyes tapasztalat!

Mi egy kék puzzle formájú medált kaptunk kipróbálásra, zsinóron, biztonsági kapoccsal ellátva szuper csomóval a medál zsinóron való rögzítéséhez. (Megjegyzés: ezt a csomót meg kell tanulni!)



Ami kérem, elsőre feltűnik, az az, hogy bizony nem egy csepp dologról van szó… attól nem kell tartani, hogy lenyeli a gyerek. Egy igen masszív, formába öntött szilikonról beszélünk.



Mi néhány napja használjuk, kizárólag itthon. M nem akarja magával vinni suliba és egyéb más helyre sem… attól tart, hogy elhagyja. (nagyon vigyáz a holmijaira) Semmi gond, egy ilyenre “átszokni” amúgy sem egy napos meló. Meg kell tanulni ezt is, mint minden mást.



Mióta megvan, ha azt látom, hogy valami erősen közelít a gyerek szája felé, felhívom a figyelmét, hogy hopika, neked már van ilyened. Odaadom és dönthet annak tudatában, hogy ez rágásra van kitalálva és jobban örülnék, ha ezt használná. Szerencsére hajlik is rá, hiszen próbál a kedvemben járni, ráadásul szerinte finom is. Nagyon kedvesen felajánlotta, hogy megkóstolhatom, de mivel nem szeretném, csak az ő véleményére hagyatkozhatom ebben a tekintetben.



Mindent összevetve ez a medál nagyon jó lehetőség a rágcsálós problémák kordában tartására attól függetlenül, hogy a koncentrálás vagy a stresszoldás indukálja a cselekvést és ne essenek áldozatul pólónyakak, sálak…

Fontos viszont, hogy nem pikk-pakk dolog ennek rögzülnie, tehát nincs azonnali megoldás a kicsomagolás után. Itt is, mint bármi másnál a jelszó a fokozatosság… nem rontunk ajtóstul a házba és nem mondjuk azt, hogy mától csak ezt… slussz. Azt, hogy hogyan lehet ezt fokozatosan megoldani és mik a fokozatok, mindig a gyerek dönti el. Ezt mindenképp vedd figyelembe.



Ami még fontos és feltűnt, hogy a kezeket is nagyon jól le lehet vele foglalni annak ellenére, hogy nem erre készült…



Pár napi medállal való ismeretség után, úgy látom, hogy ez bizony be fog válni nálunk idővel és még ha a rágcsálást nem is szünteti meg, kordában tartja. Kevésbé kell azon aggódnom, hogy valami olyan kerül a szájába ami veszélyes lehet, hisz az ördög nem alszik. (Persze ezzel sem hagyható el a szülői felügyelet) De addig még hosszú út van sokat kell dolgozni azon, hogyha jön az inger a rágcsára, ne a póló nyaka bánja, hanem jusson eszébe ennek a használata.

Ha úgy gondolod nektek is segítség lenne egy ilyen rágcsálható medál, nincs más dolgod mint, felkeresni a Zelba szilikont és megrendelni.

