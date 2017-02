Ejha!

Nemes bosszút állt a beszólogató autóson a vagány bringáslány (videó)

Nem mindennapi videót hozott nyilvánosságra a Metro: egy csinos kerékpáros lány durván megtorolta, hogy egy kisteherautó sofőrje minősíthetetlen hangnemben szólt be neki egy piros lámpánál.

A felvételt egy arra járó motoros kamerája rögzítette. A sofőr először el akarta kérni a lány telefonszámát, majd rögtön randizni is hívta. A lány rászólt, hogy hagyja békén, de a férfi nem tágított, sőt, miután a lány mérgében rácsapott az autójára, durván szitkozódni is kezdett.

Miután váltott a lámpa, mindketten elindultak. Amikor egy újabb pirosnál megint egymás mellé kerültek, a lány már nem várta meg, hogy a sofőr megint beszóljon neki, inkább nemes egyszerűséggel letépte a kocsi visszapillantóját.

Puszta kézzel!