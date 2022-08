Belpolitika

Kilépett a Jobbik-frakcióból Jakab Péter

Hivatalosan is bejelentette kilépését a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőcsoportjából Jakab Péter, a párt korábbi elnöke, volt frakcióvezetője.



A politikus ezt pénteken este tudatta közösségi médiaoldalán, azt közölve, hogy a tényről a nap folyamán hivatalosan is tájékoztatta Kövér László házelnököt és Lukács László Györgyöt, a Jobbik-frakció vezetőjét.



Arról írt: Gyöngyösi Márton a Jobbik elnökeként nyílt levélben azon választás elé állította, "ha maradok a nép pártján, ha továbbra is nyersen, őszintén, karcosan akarok kiállni a válság vesztesei, az Orbán-rezsim károsultjai mellett, akkor nincs helyem a Jobbikban".



"Nos, Marci, akkor nincs helyem a Jobbikban. Ha a nép és a Jobbik között kell választanom, nem kérdés, melyiket választom" - fogalmazott akkor Jakab Péter.



A Jobbik Magyarországért Mozgalom nem sokkal a bejelentés után kiadott közleményében jelezte, a párt "meglepődöttség nélkül, de sajnálattal" vette tudomásul Jakab Péter és tanácsadója távozását.



Úgy fogalmaznak, Jakab Péter számára "képviselői mandátumának visszaadása lesz az igazi próbája annak, hogy ő valójában a nép pártján, vagy csak a "lé pártján" kíván politizálni a továbbiakban".



A politikus 2019-től volt a párt frakcióvezetője, 2020-tól pedig a Jobbik elnöke. Mindkét tisztséget idén nyárig töltötte be.