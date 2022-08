Oktatás

Rétvári: továbbra is ingyenesen és pontosan érkeznek a tankönyvek az iskolákba

Minden nehézség és árnövekedés ellenére továbbra is ingyenesen és pontosan érkeznek a tankönyvek az iskolákba - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn Üllőn újságírók előtt.



Rétvári Bence a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. raktárában tartott sajtótájékoztatón bejelentette: hétfővel ismét útnak indulnak a tankönyvek az iskolákba.



Emlékeztetett: a kormány évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy a családtámogatások részévé teszi a tankönyvtámogatást, amivel minden közoktatásban részt vevő gyermek számára ingyenessé vált a hozzáférés a tankönyvekhez.



Ez gyermekenként több tízezer forint kiadást vesz le a családok válláról - fűzte hozzá az államtitkár.



Rétvári Bence közölte: a KELLO két raktárában összesen 13 millió tankönyv vár arra, hogy kiszállítsák az iskolákba. Hozzátette, hogy az idei választásokon a baloldal programjában szerepelt az állami tankönyvrendszer megszüntetése, a tankönyvpiac újbóli privatizálása, amivel visszaállt volna a 2010 előtti rendszer, és ismét magánkiadók jelentek volna meg a tankönyvkiadásban, a családoknak pedig ki kellett volna fizetniük az emelkedő tankönyvárakat.



Tőczik Zsolt, a KELLO ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy idén is rendben lesz a tankönyvellátás, az oktatási év kezdetére az iskolák által megrendelt tankönyvek megfelelő minőségben, a kívánt mennyiségben rendelkezésre fognak állni.



Hozzátette, hogy idén sokkal nehezebb feladat volt a tankönyvek előállítása a koronavírus-világjárvány okozta logisztikai problémák, az energiaválság és az orosz-ukrán háború okozta infláció miatt.



Nagyon megdrágultak az alapanyagok, és a papír is kétszer annyiba kerül, mint egy évvel ezelőtt, de sikerült kezelni a problémákat - fűzte hozzá az ügyvezető.