Hatósági árazás

Leértékelte a Lidl a hatósági áras termékeket

Ugyan kötelező készleten tartaniuk azokat a termékeket az üzleteknek, amikre vonatkozik az árstop. A hatóság nem figyelmeztet, túlárazás esetén rögtön bírságol, viszont mennyiségi korlátozást bevezethetnek a boltok. A lehetőséggel élt a Lidl Magyarország is.



A Pénzcentrum írta meg: az üzletlánc legújabb akciós újságában hírt adott a korlátozás bevezetéséről. Ezentúl egy vásárló a következő mennyiségben vehet a hatósági áras termékekből:



- kristálycukor: 10kg

- búza-finomliszt: 10kg

- UHT tej: 12l

- napraforgó-étolaj: 10l



Azt is ígérik, hogy a "jogszabály által előírt hatósági árhoz képest további kedvezményt biztosítanak.



Így a kristálycukrot és a lisztet 10-10 forinttal, az UHT tejet 19 százalékkal, a napraforgó-étolajat pedig 14-15 százalékkal olcsóbban adják majd a kormányrendeletben meghatározott 2021. október 15-i árnál.



Mint ismeretes, szakértők szerint az árstop nem a nagyobb üzleteket, hanem a kiskereskedőket viselheti meg jobban.



Közülük olyan is akad, aki a boltba kitett táblán kéri a vásárlókat, hogy ne vegyenek a "diktatúra termékekből".