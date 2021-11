Jótékonyság

December 1-jén nyílik a Mikulásgyár

December 1-jén megnyitja kapuit a Mikulásgyár elnevezésű karitatív fesztivál, amely a rászorulóknak gyűjt elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket. 2021.11.24 14:16 MTI

A Dózsa György úti Múzeum Mélygarázs felszínén, a Promenádon december 1. és 21. között kézműves foglalkoztatóval, olvasósarokkal, mesepostával, gyermekelőadással, több mint 90 könnyűzenei koncerttel, valamint az egészségügyről, az oktatásról, a tömegsportról és a fenntartható fejlődésről szóló közéleti beszélgetéssel is várják az adományozókat - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



Gyűjtenek csomagokat a Pólus Centerben, valamint az ország legtöbb postája is átveszi az adományokat, a dobozokra elég csak ráírni nagybetűkkel, hogy Mikulásgyár.



Idén Németországban is több gyűjtőpontja nyílik a Mikulásgyárnak. Ennek megszervezésében a Rádió Helló, az első németországi magyar nyelvű online rádió lesz a karitatív akció segítségére. A főbb városok mellett - München, Stuttgart, Rosenheim, Nürnberg, Frankfurt, Bréma, Dortmund, Düsseldorf, Passau - kisebb, magyarok lakta településen is gyűjtenek.



A szervezők mellett mintegy 1900 önkéntes segíti az alapítvány munkáját, több cég csapatépítő eseményként vállal szerepet a gyűjtésben, szortírozásban.



Zsolnai Endre, a Mikulásgyár jogtulajdonosa közölte: céljuk 200 ezer kilogrammnyi adományt gyűjteni, hogy több tízezer gyermek karácsonyát tehessék szebbé.