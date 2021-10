Koronavírus-járvány

Zacher: gáz, hogy nincsenek hivatalos oltásadatok

Zacher Gábor szerint egyre gyakoribb, hogy nem covidos esethez riasztott betegről derül ki, koronavírusos. Ehhez az sem feltétlenül szükséges, hogy nehézlégzés vagy bármilyen más, vírusszerű tünet miatt kérjen segítséget a páciens - közölte a Portfolióval.



Nem ritka, hogy sima lábtörésnél, vagy más mentésnél a gyorsteszt mutatja ki a betegnél a koronavírust - tette hozzá, miközben azt is elárulta, hogy éppen egy koronavírusos oltástagadót vittek be, aki a terápiát elfogadta, mert lélegeztetni kellett.



Zacher Gábor kiemelte, fokozódik a járványhelyzet, a szakma pedig továbbra is hiányolja, hogy nem tudják, a koronavírussal kórházban ápoltak közül, mennyi az oltatlan, hányan oltatták be magukat. Így csak egymás közötti információcserére hagyatkozhatnak orvosok.



A tapasztalatok szerint minden öt be nem oltottra jut egy beoltott. Az intenzív terápiára szorulók között minden hetedik-nyolcadik beteg kapott valamilyen oltást.



"Gáz, hogy nincsenek hivatalos oltásadatok. Ha látnák a számadatot az emberek, és hogy mennyivel több esélyük lenne így a súlyos betegség elkerülésére, az növelhetné az oltási hajlandóságot."



A hatvani kórház sürgősségi orvosa szerint a koronavírus-járvány eddigi hullámai alatt rengeteg tapasztalat halmozódott fel, már van rutinjuk a vezetőknek, hogy kórházaik melyik részlege ápolja elkülönítetten a koronavírusos betegeket. Nem vállalkozott annak megtippelésre, mekkora lehet a negyedik hullám. Mint mondta, az jó lett volna, ha nem 3 millió oltatlannal vágunk neki az őszi-téli időszaknak.



A Portfolio információi szerint egyébként múlt hétig minden koronavírusos beteget a megyei, centrumkórházakba kellett vinniük a mentőknek, de az enyhe, középsúlyos ellátást igénylőket már a helyi kórházakba viszik, speciálisan elkülönített Covid-osztályokra. A súlyos esetek továbbra is a megyei kórházak intenzív részlegeire kerülnek.