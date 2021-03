Koronavírus-járvány

Bejelentette a kormány, hogy elmarad a hétvégi tömeges oltás, majd eltűnt az erről szóló hír

A friss adatokat közlő hivatalos honlapon egy ideig fenn volt, hogy "az erre a hétvégére tervezett tömeges oltási akció technikai hibák miatt elmarad." 2021.03.05 10:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Telex képernyőfotója alapján azt is hozzátették, hogy az a több mint hetvenezer hatvan év alatti krónikus beteg, akit csütörtökön SMS-ben értesítettek, más időpontban lesz beoltva. A probléma elhárításán pedig dolgoznak.



A jelenleg is elérhető friss adatokat közlő hírben azonban már nem szerepel a fenti információ. Csupán annyit írnak, hogy a következő napokban is folytatódik a regisztrált idősek oltása háziorvosoknál (250 ezer kínai vakcinával és 31 ezer Moderna-vakcinával). 114 ezer Pfizer-vakcinát a kórházi oltópontokon adnak be az időseknek.



Amint az operatív törzs tisztázza a helyzetet, frissítjük cikkünket.