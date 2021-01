Koronavírus-járvány

Hihetetlen erővel küzd a koronavírus ellen Sas József

Továbbra is kórházban marad, de gépi lélegeztetésre nem szorul Sas József humorista, akinek egy héttel ezelőtt fordult rosszabbra az állapota, miután elkapta a koronavírus-fertőzést. Sas "hihetetlen erővel küzd", írja róla a Blikk, és sok erőt ad neki, hogy rengetegen szorítanak a gyógyulásáért.



"Annyit tudok, hogy a körülményekhez képest jól van Józsi. Baromi erős a szervezete, a vérnyomását az elmúlt időszakban tökéletesen beállították, így van remény arra, hogy hamarosan túl lesz ezen is. Küldöm neki a szeretet-energiát" - mondta a lapnak Nyertes Zsuzsa. Sas másik barátja, Beregi Péter is úgy tudja, lehet bizakodni a humorista gyógyulásában.



Sas József agyvérzése után sokáig volt kórházban, de jó ideje már otthon lábadozott. Ismerősei szerint otthon megerősödött annyira a szervezete, hogy most átvészelje a koronavírust is.